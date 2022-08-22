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2 часа назад

Названа дата выхода продолжения детектива "Достать ножи"

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Продолжение детектива «Достать ножи» появится на стриминговом сервисе Netflix 23 декабря 2023 года. Новый фильм Райана Джонсона получил название «Достать ножи 2: Стеклянная луковица».

Названа дата выхода продолжения детектива "Достать ножи"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть таинственное преступление. Миллиардер Майлз Брон (Эдвард Нортон) пригласил своих друзей и знакомых отдохнуть на частном острове, однако одного из гостей находят мертвым, и следователь берется за дело.

В съемочную группу также вошли Дейв Батиста, Итан Хоук, Кэтрин Кан и Кейт Хадсон.

Фильмы,Кейт Хадсон,Эдвард Нортон,Итан Хоук,Райан Джонсон,Дэниел Крэйг,Netflix,
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