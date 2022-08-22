Названа дата выхода продолжения детектива "Достать ножи"

По сюжету детектив Бенуа Бланк (Дэниел Крэйг) отправляется в Грецию, чтобы раскрыть таинственное преступление. Миллиардер Майлз Брон (Эдвард Нортон) пригласил своих друзей и знакомых отдохнуть на частном острове, однако одного из гостей находят мертвым, и следователь берется за дело.