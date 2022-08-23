К столетию со дня рождения Астафьева снимут фильм по его произведениям

«Кинокомпания «Триикс Медиа» приступает к разработке сценария фильма по произведениям Виктора Астафьева. Конечно, это значимая фигура не только в литературе, но и в духовной жизни нашей страны», — рассказал один из руководителей проекта режиссер Игорь Копылов. Выпуск картины приурочен к столетию со дня рождения писателя, которое будут отмечать в России 1 мая 2024 года.