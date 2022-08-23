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2 часа назад

К столетию со дня рождения Астафьева снимут фильм по произведениям писателя

Газета.Ruиещё 1

Началось производство фильма по произведениям писателя Виктора Астафьева. Об этом сообщает ТАСС.

К столетию со дня рождения Астафьева снимут фильм по его произведениям
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Кинокомпания «Триикс Медиа» приступает к разработке сценария фильма по произведениям Виктора Астафьева. Конечно, это значимая фигура не только в литературе, но и в духовной жизни нашей страны», — рассказал один из руководителей проекта режиссер Игорь Копылов. Выпуск картины приурочен к столетию со дня рождения писателя, которое будут отмечать в России 1 мая 2024 года.

Сейчас проходит экспедиция в Красноярском крае по памятным местам Астафьева. Производство фильма также будет проходить в Красноярске.

Самые известные произведения Виктора Астафьева — «Царь-рыба», «Васюткино озеро», «Последний поклон». За время творческой карьеры писатель был удостоен Государственной премии РФ и Премии Александра Солженицына.

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