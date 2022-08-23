Режиссёр «Топ Гана: Мэверик» — о том, почему фильм настолько крутой

Мы просто хотели сделать фильм в духе старой школы. Мы снимали его в олдскульном стиле с настоящим высокотехнологичным оборудованием, и люди действительно почувствовали, сколько сил мы вложили в нашу картину. После сеанса многие писали, что буквально хватались за спинки кресел во время просмотра. Так что это тот случай, когда зрители следят за хорошей историей, снятой не на зелёном экране.