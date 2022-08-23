Автор "Иронии судьбы в Голливуде" готовит фильм с актерами из РФ

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг снимет историю "про двух персонажей из совершенно разных миров" под названием "Уволить Жору". Главные роли в картине сыграют Данила Козловский и Михаил Галустян.
"У меня сейчас проект, который я запускаю буквально через две недели, под названием "Уволить Жору", в котором будут играть (Михаил) Галустян и Даня Козловский", - сказал Вайсберг во вторник в эфире, организованном изданием "Бюллетень кинопрокатчика".
Вайсберг пояснил, что лента будет близка по стилю комедии "Впритык" - "про двух персонажей из совершенно разных миров, которые вынуждены столкнуться; в результате образуется и конфликт, и понимание мира, и дружба". В отличие от его фильма "Ирония судьбы в Голливуде", снятого на Западе с американскими актерами, этот проект будет "чисто российской историей".
Также режиссер сообщил, что готовит проект с продюсерами фильма "Холоп" Вячеславом Дусмухаметовым и Таймуразом Бадзиевым. Главный герой картины "Погребенный" - в прошлом большая звезда. Чтобы привлечь к себе внимание и вернуть былую славу, он решает похоронить себя заживо. Сценарий фильма уже готов, уточнил Вайсберг.