Автор "Иронии судьбы в Голливуде" готовит фильм с актерами из РФ

"У меня сейчас проект, который я запускаю буквально через две недели, под названием "Уволить Жору", в котором будут играть (Михаил) Галустян и Даня Козловский", - сказал Вайсберг во вторник в эфире, организованном изданием "Бюллетень кинопрокатчика".

Вайсберг пояснил, что лента будет близка по стилю комедии "Впритык" - "про двух персонажей из совершенно разных миров, которые вынуждены столкнуться; в результате образуется и конфликт, и понимание мира, и дружба". В отличие от его фильма "Ирония судьбы в Голливуде", снятого на Западе с американскими актерами, этот проект будет "чисто российской историей".