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2 часа назад

Режиссер "Иронии судьбы в Голливуде" готовит фильм с Козловским и Галустяном

ТАСС

Российский кинорежиссер Марюс Вайсберг снимет историю "про двух персонажей из совершенно разных миров" под названием "Уволить Жору". Главные роли в картине сыграют Данила Козловский и Михаил Галустян.

Автор "Иронии судьбы в Голливуде" готовит фильм с актерами из РФ
Фото: unsplash.comunsplash.com

"У меня сейчас проект, который я запускаю буквально через две недели, под названием "Уволить Жору", в котором будут играть (Михаил) Галустян и Даня Козловский", - сказал Вайсберг во вторник в эфире, организованном изданием "Бюллетень кинопрокатчика".

Вайсберг пояснил, что лента будет близка по стилю комедии "Впритык" - "про двух персонажей из совершенно разных миров, которые вынуждены столкнуться; в результате образуется и конфликт, и понимание мира, и дружба". В отличие от его фильма "Ирония судьбы в Голливуде", снятого на Западе с американскими актерами, этот проект будет "чисто российской историей".

Также режиссер сообщил, что готовит проект с продюсерами фильма "Холоп" Вячеславом Дусмухаметовым и Таймуразом Бадзиевым. Главный герой картины "Погребенный" - в прошлом большая звезда. Чтобы привлечь к себе внимание и вернуть былую славу, он решает похоронить себя заживо. Сценарий фильма уже готов, уточнил Вайсберг.

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