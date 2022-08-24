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2 часа назад

«Легенды Орленка» вышли на экраны Новосибирска

VN.ru Все новости Новосибирской области

Нет идей, где догулять последние летние деньки? Попробуйте сходить на «Легенды Орленка»! Это новый отечественный фильм для просмотра всей семьей. Сходить на него, кстати, можно по «Пушкинской карте».

«Легенды Орленка» вышли на экраны
Фото: VN.ru Все новости Новосибирской областиVN.ru Все новости Новосибирской области

Новосибирский учитель и участник Форума классных руководителей Ольга Хлебникова уже сходила. По мнению педагога, у фильма мощная воспитательная функция, картину можно смело назвать примером «новой эры детского кино». И действительно, сегодня это официально один из приоритетов развития отечественного кино.

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«Из этого фильма каждый возьмет для себя что-то свое: и шестилетний ребенок, и шестнадцатилетний, и даже взрослый. По структуре он похож на старый добрый советский фильм, при этом по режиссуре и по драматургии он ближе к современным детям. Для них это, прежде всего, фильм о дружбе, взаимовыручке, понимании. А для родителей это напоминание, что материальные ценности – не все, вокруг чего крутится Земля: по сюжету дети отказываются от своих желаний, чтобы героиня могла вернуть свое здоровье. Я считаю, что этот фильм просто обязателен к просмотру»,

– поделилась Ольга Владимировна.

«Фильм в первую очередь рассказывает о дружбе и взаимовыручке, о добре и зле и, конечно же, о первой любви. В картине мы не раз обращаемся к истине. Так и наши герои в погоне за заветной мечтой испытают себя на прочность и поборются со своими страхами, чтобы добраться до своего истинного «я»», – пояснила генеральный продюсер фильма Лариса Преториус.

Снимали приключенческую ленту во Всероссийском детском центре «Орленок». «Для меня «Орленок» – настоящее место силы. Удивительная атмосфера добра, радости, дружбы, всесторонней поддержки и вдохновения. Я бесконечно влюблена в сам лагерь и в его замечательных сотрудников, многие из которых работают в нем десятилетиями. Начиная с 13 лет, каждое лето я приезжаю в лагерь на Фестиваль визуальных искусств, а в последние годы с удовольствием по несколько раз в год на встречи с ребятами», – рассказала Елизавета Арзамасова, сыгравшая роль директора лагеря.

В фильме также снялись Станислав Бондаренко, Нил Кропалов, Даниил Муравьев-Изотов, Екатерина Самуйлина, Евгений Данчевский, Ксения Петруничева, Алена Долголенко, Артур Котельников и другие. В кадре есть и «орлята», отдыхавшие в Центре в рамках 10-й и 11-й смен, и ученики МБОУ СОШ №30 им. А.А. Сереброва из Новомихайловского.

«Работать с детьми непросто, это требует огромной подготовки и отдачи от режиссера, но в то же время – счастье. Если дети-актеры тебе поверили и пошли за тобой – не найти более самоотверженных и преданных делу людей. Они готовы сделать невозможное для проекта, нисколько не уступая в этом профессиональным взрослым артистам», – поделилась режиссер Ольга Беляева.

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