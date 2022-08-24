10 фильмов с очаровательными француженками

Французские актрисы считаются одними из самых талантливых в мире уже много десятилетий: они задают стандарты современной красоты и получают награды на престижных кинофестивалях. Мы вместе с онлайн-кинотеатром KION вспоминаем десятку лучших.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Одри Тоту — «Коко до Шанель» (2009, реж. Анн Фонтен)

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После успеха «Амели» (2001, реж. Жан-Пьер Жене) Одри Тоту стала иконой французского кинематографа, в моду вошли прически каре и детская инфантильность в поведении. Поэтому Тоту досталась роль великого дизайнера Коко Шанель, которая росла под именем Габриэль в приюте небольшой деревни.

Жюльет Бинош — «Париж, я люблю тебя» (2006)

Альманах международных режиссеров (Итан Коэн, Гас Ван Сент, Альфонсо Куарон и другие) о любви к столице романтики, каждому дали по 5 минут экранного времени и один из районов города. Жюльет Бинош снялась у японца Нобухиро Сува, она играет роль Сюзанны, переживающей смерть ее маленького сына.

Шарлотта Генсбур — «Моя собака Идиот» (2019, реж. Иван Атталь)

Писатель Анри (Иван Атталь) в долгосрочном творческом кризисе и депрессии, виной краха своей жизни он считает четырех детей и родившую их мать Сесиль (Генсбур). В одну ночь под проливным дождем Анри находит большого пса, который по-хозяйски заходит в дом и устраивается на диване.

Марийон Котийяр — «Ангельское личико» (2018, реж. Ванесса Фильо)

Мать-одиночка Марлин (Котийяр) при 8-летней дочери Элли (Айлин Аксой-Этэ) постоянно гуляет по клубам в поисках того самого. В момент полного отчаяния она оставляет ребенка с подругой и уезжает с незнакомцем в неизвестном направлении. Из-за этого Элли начинает пить и сталкивается с агрессией одноклассников.

Изабель Юппер — «Крестная мама» (2020, реж. Жан-Поль Саломе)

Юппер — абсолютная икона фестивального кино, привлекающая внимание к любому проекту. Ее героиня Пасьянс работает переводчицей в полиции и в одиночку заботится о больной матери и дочери. У нее практически нет денег, поэтому она решается на авантюру: украсть у мафии несколько тонн наркотиков и продать их уличным торговцам.

Леа Сейду — «Внебрачные связи» (2021, реж. Арно Деплешен)

Арно Деплешен — специалист по слезливым мелодрамам, поэтому неудивительно, что он экранизировал бестселлер Филипа Рота «Обман». Женатый американец Филип (Дени Подалидес) живет в Лондоне и тайно встречается с женой-любовницей (Леа Сейду). Ей он рассказывает о книжке, куда записывает свои романы с девушками.

Катрин Денев — «После меня» (2021, реж. Эмманюэль Берко)

Денев — одна из главных актрис французского кино, ее профессионализм виден в мельчайших жестах. Поэтому она легко исполняет сложнейшие роли: ее Кристал узнает о тяжелой онкологии взрослого сына Бенджамина (Бенуа Мажимель) и вместе с докторами пытается понять, как ему помочь.

Софи Марсо — «Любовь с препятствиями» (2012, реж. Джеймс Ют)

Роман после 30 лет — всегда тяжело, много обязательств, цветущая карьера. Все еще сложнее, если ты дважды разведенная женщина с детьми. Это не мешает Шарлотте (Софи Марсо) влюбиться в Сашу (Гад Эльмалех) и познакомить его со своей семьей.

Изабель Аджани — «Мир принадлежит тебе» (2018, реж. Ромен Гаврас)

Фильм от обладателя премии «Грэмми» за видеоклипы для рэперов M.I.A., Канье Уэста и Jay-Z. «Мир принадлежит тебе» — кино о семье мелких преступников, которая наконец-то решает заработать большие деньги. Для этого им нужно провернуть опасную аферу с наркотиками в Испании и не поссориться, выполняя миссию.

Марина Вакт — «Пиноккио» (2019, реж. Маттео Гарроне)