Режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» анонсировал фильм с Козловским и Галустяном

Создатель киноленты «Ирония судьбы в Голливуде» Марюс Вайсберг сделал заявление о том, что собирается снять новый фильм с участием Данилы Козловского и Михаила Галустяна.

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Начало съемочного процесса новой картины кинематографист запланировал на начало сентября. Речь ведется о фильме под названием «Уволить Жору», рассказал режиссер в комментарии журналистам.

Одни из главных ролей в киноленте получат российские актеры Данила Козловский и Михаил Галустян. По некоторым параметрам данный проект будет иметь сходство с фильмом «Впритык».

Сюжет будет разворачиваться вокруг двух персонажей из разных миров. Они познакомятся случайным образом и будут вынуждены найти общий язык между собой. История будет «чисто российской», привлекать иностранных звезд не планируется.