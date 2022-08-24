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1 час назад

Режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» анонсировал фильм с Козловским и Галустяном

FBM.ru

Создатель киноленты «Ирония судьбы в Голливуде» Марюс Вайсберг сделал заявление о том, что собирается снять новый фильм с участием Данилы Козловского и Михаила Галустяна.

Режиссер «Иронии судьбы в Голливуде» анонсировал фильм с Козловским и Галустяном
Фото: FBM.ruFBM.ru

Начало съемочного процесса новой картины кинематографист запланировал на начало сентября. Речь ведется о фильме под названием «Уволить Жору», рассказал режиссер в комментарии журналистам.

Одни из главных ролей в киноленте получат российские актеры Данила Козловский и Михаил Галустян. По некоторым параметрам данный проект будет иметь сходство с фильмом «Впритык».

Сюжет будет разворачиваться вокруг двух персонажей из разных миров. Они познакомятся случайным образом и будут вынуждены найти общий язык между собой. История будет «чисто российской», привлекать иностранных звезд не планируется.

О сроках выхода будущей киноленты на данный момент говорить преждевременно. «Ирония судьбы в Голливуде» появится в отечественном прокате уже в первой половине сентября.

Фильмы,Впритык,Марюс Вайсберг,Михаил Галустян,Данила Козловский,
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