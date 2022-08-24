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2 часа назад

Режиссер американского ремейка "Иронии судьбы" ответил на критику фильма

Газета.Ru

Режиссер Марюс Вайсберг прокомментировал негативную реакцию зрителей на фильм "Ирония судьбы в Голливуде". В беседе с Telegram-каналом "Абзац" он отметил, что критика проекта вполне ожидаема.

Режиссер ремейка "Иронии судьбы" ответил на критику фильма
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Я абсолютно не сомневался, что люди будут критиковать, потому что наш фильм связан с такой вечной советской классикой. Повторить эмоции, которые эти люди в молодом возрасте испытывали, при просмотре этого фильма невозможно",

- сказал Вайсберг.

Несмотря на негатив в адрес картины, режиссер считает хорошим знаком то, что фильм обсуждают. По ее мнению, это поможет в продвижении фильма. Вайберг добавил, что если американский ремейк станет рейтинговым, то он планирует адаптировать другие советские картины. 23 августа вышел локализованный трейлер "Иронии судьбы в Голливуде". Премьера фильма состоится 8 сентября в России.

Фильмы,Марюс Вайсберг,
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