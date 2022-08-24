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21 минуту назад

Саша Бортич снимается в новом фильме «Я – Богиня»

Стелла Шмель

Комедия «Я – Богиня» – режиссерский полнометражный дебют актрисы Ольги Дибцевой («Нереалити», «Холоп», «Юморист»), ученицы Бориса Хлебникова.

Саша Бортич снимается в новом фильме «Я – Богиня»
Фото: кадр из фильма «Я – Богиня»кадр из фильма «Я – Богиня»

Фильм – совместный проект кинокомпании LOOKFILM, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. В ролях: Саша Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец и другие.

История разворачивается вокруг школьной учительницы, которая решает пройти женский тренинг «Стать богиней», после того как одновременно лишается работы и мужа. За время тренинга она проходит множество изменений, которые влекут за собой невероятное перевоплощение. Героиня полностью меняет имидж и обзаводится поклонником.

Благодаря тренингу, она превращает свои слабые стороны в интересные особенности, которые привлекают других людей. Но удастся ли ей найти себя и не потерять в процессе нечто очень важное...

Фильмы,Юморист,Евгения Калинец,Антон Филипенко,Борис Хлебников,Антон Васильев,
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