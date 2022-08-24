Саша Бортич снимается в новом фильме «Я – Богиня»

Комедия «Я – Богиня» – режиссерский полнометражный дебют актрисы Ольги Дибцевой («Нереалити», «Холоп», «Юморист»), ученицы Бориса Хлебникова.

Фото: кадр из фильма «Я – Богиня» кадр из фильма «Я – Богиня»

Фильм – совместный проект кинокомпании LOOKFILM, студии Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатра START. В ролях: Саша Бортич, Антон Васильев, Антон Филипенко, Евгения Калинец и другие.

История разворачивается вокруг школьной учительницы, которая решает пройти женский тренинг «Стать богиней», после того как одновременно лишается работы и мужа. За время тренинга она проходит множество изменений, которые влекут за собой невероятное перевоплощение. Героиня полностью меняет имидж и обзаводится поклонником.