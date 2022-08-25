Германия отправит на "Оскар" фильм "На Западном фронте без перемен"

Премьера картины пройдет 12 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, позднее фильм выйдет в ограниченный прокат, а 28 октября появится на стриминговом сервисе Netflix . Главную роль в новой ленте исполнил звезда «Мстителей» Даниэль Брюль .

«На Западном фронте без перемен» — первая немецкая (и первая неанглоязычная) адаптация одноименного антивоенного романа Эриха Марии Ремарка, опубликованного в 1928 году. Голливудская экранизация книги, поставленная Льюисом Майлстоуном в 1930 году, получила две премии «Оскар» — за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Телевизионная версия 1979 года была номинирована на «Эмми» в семи категориях и добилась награды за лучший монтаж, а также выиграла «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм.