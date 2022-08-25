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1 час назад

Германия отправит на "Оскар" фильм "На Западном фронте без перемен" по роману Ремарка

Газета.Ru

Фильм Эдварда Бергера «На Западном фронте без перемен» будет выдвинут от Германии на соискание премии «Оскар» в 2023 году, передает The Hollywood Reporter.

Германия отправит на "Оскар" фильм "На Западном фронте без перемен"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Премьера картины пройдет 12 сентября 2022 года на Международном кинофестивале в Торонто, позднее фильм выйдет в ограниченный прокат, а 28 октября появится на стриминговом сервисе Netflix. Главную роль в новой ленте исполнил звезда «Мстителей» Даниэль Брюль.

«На Западном фронте без перемен» — первая немецкая (и первая неанглоязычная) адаптация одноименного антивоенного романа Эриха Марии Ремарка, опубликованного в 1928 году. Голливудская экранизация книги, поставленная Льюисом Майлстоуном в 1930 году, получила две премии «Оскар» — за лучший фильм и за лучшую режиссуру. Телевизионная версия 1979 года была номинирована на «Эмми» в семи категориях и добилась награды за лучший монтаж, а также выиграла «Золотой глобус» за лучший мини-сериал или телефильм.

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