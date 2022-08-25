Российский фильм "Пальма" выйдет в прокат в Китае

Российская картина Александра Домогарова-младшего "Пальма" 26 августа выйдет в прокат в Китае. Продвижением фильма занимается компания Airmita Film Group, которая ранее выпускала "Т-34 "и "Движение вверх", сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе кинокомпании "Марс Медиа".
"С 26 августа мы выпускаем на более чем 5 тыс. экранах фильм "Пальма" и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае", - привели в пресс-службе слова Ду Ляна, директора Airmita Film Group. - Хотя, должен сказать, что сейчас прокатывать иностранное кино у нас не так просто, как было три года назад. Из-за эпидемии и некоторых других факторов кинорынок и вкусы зрителей изменились". Он пояснил, что "сейчас для западных картин, не только русских, но и голливудских, - непростое время, поскольку люди предпочитают местное кино".
Однако представитель компании надеется, что кинокартина "Пальма" напомнит зрителям о том, что "русские люди умеют снимать очень хорошие, трогательные фильмы". Ду Лян добавил, что эта картина важна "для всех русских проектов, выходящих в Китае в будущем".
Ранее "Пальма" выходила в Японии, где стала самым кассовым российским фильмом в этой стране за последние 20 лет. Картина собрала более $948 тыс., опередив предыдущего рекордсмена "Т-34". Также права на фильм проданы в 20 стран, среди которых Германия, Италия, Испания, Греция, Польша, Латинская Америка, Южная Корея и Ближний Восток.
Сценарий "Пальмы" основан на реальных событиях, происходивших в 1974-1976 годах во Внуково. Оставленная в московском аэропорту овчарка несколько лет ждала возвращения своего хозяина, встречая каждый приземляющийся самолет Ил-18, на котором он когда-то улетел.
Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Леонид Басов, Владимир Ильин, Павел Майков, Владимир Симонов, Ян Цапник. Фильм "Пальма" совместно создавали "Марс Медиа", "АМЕДИА Продакшн", телеканала "Россия 1", OKKO Studios, картина снималась при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино.