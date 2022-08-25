Российский фильм "Пальма" выйдет в прокат в Китае

"С 26 августа мы выпускаем на более чем 5 тыс. экранах фильм "Пальма" и надеемся на очень хороший результат, успех в Китае", - привели в пресс-службе слова Ду Ляна, директора Airmita Film Group. - Хотя, должен сказать, что сейчас прокатывать иностранное кино у нас не так просто, как было три года назад. Из-за эпидемии и некоторых других факторов кинорынок и вкусы зрителей изменились". Он пояснил, что "сейчас для западных картин, не только русских, но и голливудских, - непростое время, поскольку люди предпочитают местное кино".