«Чинк: хвостатый детектив»: мультфильм для всей семьи

«Чинк: хвостатый детектив» – полнометражный детский детектив совместного производства киностудии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory». Сюжет разворачивается в мультвселенной популярного детективного мультсериала «Тайны Медовой Долины», работать над которым помогала писательница Дарья Донцова.

Бельчонок Чинк и сова-детектив Софи берутся за расследование кражи Золотого Улья. Им и жителям Медовой долины предстоит объединить свои силы и собраться на поиски жулика, укравшего главный артефакт города.