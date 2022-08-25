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1 час назад

«Чинк: хвостатый детектив»: мультфильм для всей семьи

Стелла Шмель

«Чинк: хвостатый детектив» – полнометражный детский детектив совместного производства киностудии «Союзмультфильм» и компании «Magic Factory». Сюжет разворачивается в мультвселенной популярного детективного мультсериала «Тайны Медовой Долины», работать над которым помогала писательница Дарья Донцова.

«Чинк: хвостатый детектив»: мультфильм для всей семьи
Фото: кадр из мультфильма "Чинк: хвостатый детектив"кадр из мультфильма "Чинк: хвостатый детектив"

Бельчонок Чинк и сова-детектив Софи берутся за расследование кражи Золотого Улья. Им и жителям Медовой долины предстоит объединить свои силы и собраться на поиски жулика, укравшего главный артефакт города.

Смотрите мультфильм в кино с 17 ноября 2022

Фильмы,Дарья Донцова,
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