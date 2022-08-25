Аппетиты растут: 7 культовых блюд из фильмов и сериалов

Просмотр кино может вызывать разные чувства, в том числе чувство голода. Собрали для вас аппетитные блюда из лент, при виде которых хочется взять паузу на обеденный перерыв.

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Окорок из «Тома и Джерри»

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Вот уже 80 лет кот Том гоняется за мышонком Джерри в попытках его съесть, но в мультфильме присутствует масса куда более аппетитных блюд, чем бесстрашный грызун. Еда в «Томе и Джерри» занимает особое место, и если Том всеяден, то Джерри сходит с ума от аромата сыра. Однако чаще всего после трансляции мультика мамам поступал заказ на запеченную птицу. А виноват во всем кот, который слишком увлеченно уплетал окорок индейки.

Ребрышки Фредди из «Карточного домика»

Герой Кевина Спейси — Фрэнк Андервуд — подсадил на свиные ребрышки от Фредди Хайеса добрую половину американской элиты. Желание разделить с Фрэнком трапезу возникало у фанатов, даже несмотря на отсутствие крупных планов блюда — достаточно было авторитетного мнения главного героя сериала. В итоге в Санкт-Петербурге открылась реберная, на стенах которой изобразили героя Спейси.

Рататуй из «Рататуя»

Пробуя обычное деревенское блюдо, заносчивый ресторанный критик в мультике проникается ностальгией с головы до пят. Запеченные под чутким руководством крысы овощи производят фурор своей простотой. Это как найти в ресторане идеальные картофельное пюре или макароны с сыром, хотя у взрослых россиян вкус детства чаще ассоциируется с ситро или пломбиром по советскому рецепту.

Щучьи головы с чесноком из «Иван Васильевич меняет профессию»

Обеденный стол царя Ивана Грозного akи Ивана Васильевича трещал от деликатесов: заячьи почки, верченые щучьи головы с чесноком, икра черная, красная, заморская. А изрядно напившись, лжецарь предлагает «жене» Марфе Васильевне повторить рюмочку «под щучью голову».

Сэндвич с джемом из «Приключения Паддингтона»

Медвежонок Паддингтон привез в Лондон фамильный рецепт мармелада из апельсинов, который он намазывал на хлеб. Своим фирменным блюдом медвежонок попотчевал не только героев фильма, но и саму Елизавету ll: в этом году королева снялась в скетче с Паддингтоном, который заглянул к ней в гости со своим лакомством.

Сливочное пиво из «Гарри Поттера»

Истинные любители пенных напитков вряд ли соблазнятся безалкогольным сливочным пивом из вселенной «Гарри Поттера», зато юные фанаты «мальчика, который выжил» мечтают его попробовать. Сливочное пиво разливалось всем ученикам Хогвартса, хотя в большом количестве от него можно было захмелеть. В реальной жизни пиво подают в музеях «Гарри Поттера» и тематическом парке развлечений.

Курица гриль из «Пятого элемента»