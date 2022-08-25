Динамичные фильмы, которые можно пересматривать бесконечно

Несколько часов просмотра этих кинолент пролетят в один момент.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Экшен – ключевая составляющая фильма для многих киноманов. В размеренных драмах намного чаще присутствует качественный сценарий, но порой просто хочется расслабиться и отключить все мысли во время просмотра киноленты. Представляем подборку самых динамичных фильмов, которые можно пересматривать бесконечно. Несколько часов пролетят в один момент.

Видео дня

«Начало» (США, 2010)

Продолжительность: 2 часа 28 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,7 из 10 (872 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,8 из 10 (2,3 млн оценок)

Режиссёр Кристофер Нолан мастерски овладел искусством интересно показывать зрителю «сложные материи» на экране. Это отчётливо проявляется в картинах «Начало»», «Интерстеллар» и «Довод». Первая немного возвышается над остальными.

«Начало» — один из лучших фильмов в истории кинематографа и безусловный топ в жанре научной фантастики. Лента рассказывает об «извлекателях», которые проникают в подсознание людей и добывают секретную информацию через мир снов.

В фильме очень много непонятных для простого зрителя терминов — «архитектор», «внедрение», «выброс», «извлекатель», «имитатор», «лабиринт», «лимб», «проводник», «проекция», «сон внутри сна», «проекция» и тому подобное. На самом деле «Начало» нужно пересмотреть как минимум трижды, чтобы во всём разобраться. Но не факт, что получится.

Нолан снял максимально динамичную фантастику о манипуляциях с сознанием человека. Экшен-сцены выполнены на высочайшем уровне, как всегда бывает в проектах Кристофера. Звёздный актёрский состав впечатляет. Леонардо Ди Каприо в роли Доминика Кобба органично дополняют Эллен Пейдж (тогда ещё не переосмыслившая свой гендер и не ставшая Эллиотом Пейджем), Том Харди, Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Киллиан Мёрфи, Майкл Кейн и другие. Фильм, который должен быть в коллекции каждого киномана.

«Темный рыцарь: Возрождение легенды» (США, 2012)

Продолжительность: 2 часа 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (449 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (1,68 млн оценок)

Ещё один фильм Кристофера Нолана. Режиссёр снял шедевральную трилогию о Бэтмене с Кристианом Бэйлом в главной роли. Самый высокий рейтинг имеет вторая часть «Тёмный рыцарь», за гениальное исполнение роли Джокера в которой скончавшийся Хит Леджер получил «Оскар». Но всё-таки в «Тёмном рыцаре» преобладает драматизм. В плане экшна по-настоящему впечатляет третья часть — «Возрождение легенды».

Бюджет $ 250 млн не был выброшен на ветер. Спецэффектов — масса. Традиционный стиль Нолана в сопровождении гениальной музыки выдающегося композитора Ханса Циммера не даст заскучать. Актёрская работа на высоте. Бэйл играет вовсе не первую скрипку. Злодей Бэйн (Том Харди) впечатляет меньше Джокера, но его пугающий голос сквозь маску на лице создаёт действительно мрачную атмосферу. Подруга главного героя Селина Кайл (Энн Хэтэуэй) – персонаж, который многим запомнится и понравится.

Во второстепенных ролях снялись Джозеф Гордон-Левитт, Марион Котийяр, Майкл Кейн, Киллиан Мёрфи, Гари Олдман, Морган Фриман. С таким кастом просто невозможно впасть в тоску. Фильмы Нолана о Бэтмене широко признаны лучшими в супергеройском жанре и не просто так входят в топ-250 «Кинопоиска» и IMDB.

«Ультиматум Борна» (США, 2007)

Продолжительность: 1 час 55 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (136 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,0 из 10 (632 тыс. оценок)

Подборка была бы неполноценной без шпионского кино. Эталонным в этом жанре можно считать трилогию о Джейсоне Борне. Первая часть истории потерявшего память киллера-агента ЦРУ «Идентификация Борна» (режиссёр Даг Лайман) делает упор на драматизм и реализм.

В продолжении «Превосходство Борна» привлекает внимание путешествие главного героя в Москву. Режиссёр Пол Гринграсс и исполнитель главной роли Мэтт Дэймон действительно приезжали в столицу России, а не выдавали за неё условный Будапешт. На улицах Москвы они сняли очень сложную и увлекательную погоню на автомобилях.

Третья часть «Ультиматум Борна» — лучшая серия франшизы и синоним динамики. Локации сменяются очень быстро – Турин, Лондон, Мадрид, Танжер, Нью-Йорк. Сцена на вокзале Ватерлоо – одна из сложнейших в истории боевиков. Пассажиропоток там был настолько большой, что закрыть его не представлялось возможным. В кадре присутствует огромное количество реальных людей.

На месте классические борновские фишки — трясущаяся камера, профессиональная и проработанная до мелочей постановка сцен рукопашного боя с применением подручных средств, яркие антагонисты среди киллеров ЦРУ («спец» в исполнении Эдгара Рамиреса) и кабинетных спецслужбистов (Ноа Воссен, которого сыграл Дэвид Стрэтэйрн).

«Ультиматум Борна» более десятилетия держался в топ-250 у IMDB, это нечто немыслимое для шпионских боевиков.

К сожалению, Гринграсс и Дэймон очень долго отказывались снимать продолжение. В 2012 году вышел спин-офф «Эволюция Борна» с Джереми Реннером в главной роли. Слабый сценарий слегка подмочил репутацию франшизы. Джейсон Борн в исполнении Дэймона вернулся на экраны в 2016 году, но рейтинг фильма оказался ещё ниже, чем у «Эволюции». Четвёртая и пятая части в целом неплохие и как минимум достойны ознакомления, однако на фоне оригинальной трилогии выглядят весьма посредственно. Особенно в сравнении с впечатляющим «Ультиматумом».

«Казино «Рояль» (Великобритания, 2006)

Продолжительность: 2 часа 24 минуты

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,8 из 10 (168 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,0 из 10 (652 тыс. оценок)

Фильмы о британском супершпионе МИ-6 Джеймсе Бонде — классика мирового кино. Роль агента 007 сделала знаменитыми Шона Коннери, Роджера Мура, Тимоти Далтона, Пирса Броснана и Дэниэла Крейга. Многие актрисы также смогли заявить о себе, представ в образе «девушек Бонда».

Колоритные злодеи и роскошные автомобили — тоже неотъемлемые узнаваемые атрибуты франшизы. При этом почти полвека картины о Бонде были совершенно проходными. Наличие большого количества экшена нивелировалось порой глупым до крайности сценарием.

Настоящее переосмысление франшизы о Бонде произошло после утверждения Крейга на главную роль. Случилось это во многом под влиянием успеха Джейсона Борна. Приключения американского коллеги-супергероя отличались большим реализмом, драматизмом и серьёзностью, что нравилось людям. Британцам пришлось подстраиваться под новые реалии. В итоге свет увидел «Казино «Рояль» — лучший фильм о Бонде с точки зрения отзывов критиков и обычных зрителей.

В картине Мартина Кэмпбелла всё в полном порядке с постановкой экшен-сцен. Они получились на порядок более качественными и приземлёнными по сравнению с периодом Броснана, когда, по сути, на экране происходила несуразная фантастика. Нельзя не отметить и классный сценарий с элементами драматизма. Бонд Крэйга более мрачный, чем его предшественники. Ему хочется сопереживать.

В образе девушки Бонда Веспер Линд предстала Ева Грин. Французская актриса блестяще справилась со своей работой. Веспер — наиболее значимая и запоминающаяся из всех подруг Джеймса. Что уж говорить, если она даже после своей гибели играла важную роль в сюжете вплоть до последнего фильма с Крейгом «Не время умирать» (2021). Злодея Лё Шиффра классно исполнил Мадс Миккельсен. В плюс антагонисту идёт тот факт, что он не хочет покорить весь мир, как его предшественники, а стремится к вполне естественной цели — отхватить как можно больше денег.

«Казино «Рояль» — абсолютная вершина франшизы о легендарном агенте 007.

«Терминатор 2: Судный день» (США, 1991)

Продолжительность: 2 часа 17 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,3 из 10 (395 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,6 из 10 (1,2 млн оценок)

В XXI веке состоялся технический и технологический прорыв. Спецэффекты в блокбастерах вышли на феноменальный уровень. Однако среди боевиков прошлого столетия есть фильм, опередивший время. Речь о «Терминаторе 2» Джеймса Кэмерона.

По мнению многих исследователей, «Судный день» стал первой картиной в истории кинематографа, которая привлекла широкое внимание к компьютерной анимации и изменила отношение к ней создателей других кинолент. Очень редко сиквел по всем статьям превосходит первую часть. «Терминатор» — редкое исключение.

Даже через 31 год после выхода фильм смотрится с огромным интересом. Успех работы Кэмерона объясняется не только революционными спецэффектами. Терминатор (T-800) в исполнении Арнольда Шварценеггера вызывает больше всего симпатий во второй части франшизы.

Джону Коннору больше всего сопереживаешь именно в подростковом возрасте, в чём немалая заслуга актёра Эдварда Фёрлонга. Сара Коннор (Линда Хэмилтон) проявляет себя лучше, чем в первой части. Антагонист Т-1000 с технологической точки зрения не так крут, как его последователи. Однако классная актёрская работа Роберта Патрика сделала его культовым и самым запоминающимся злодеем в «Терминаторе».

«Шерлок Холмс» (США, 2009)

Продолжительность: 2 часа 8 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,1 из 10 (585 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 7,6 из 10 (628 тыс. оценок)

Жанр «боевик» — не совсем то, с чем ассоциируются легендарные детективные рассказы Артура Конан Дойла. Уникальное видение британского режиссёра Гая Ричи сломало стереотипы.

В его картинах знаменитый Шерлок Холмс не только обладает гениальной дедукцией, но ещё и является мастером боевых искусств. Как и его главный враг профессор Джеймс Мориарти (Джаред Харрис). А доктор Ватсон умело управляется с оружием.

Главные роли исполнили Роберт Дауни-младший и Джуд Лоу, гармонично дополняющие друг друга на экране. Ричи снял две увлекательные и атмосферные картины о приключениях самого известного сыщика в мире — «Шерлок Холмс» (2009) и «Шерлок Холмс: Игра теней» (2011). Можно предъявлять претензии к своеобразному образу Холмса, но дилогию язык не повернётся назвать скучной.

Приключения Шерлока из вселенной Ричи ещё не заканчиваются, хотя режиссёр сменится. Третью часть снимет Декстер Флетчер. Лента должна выйти на экраны в 2023 или 2024 году. Дауни и Лоу вернутся к ролям Холмса и Ватсона.

«Форсаж 5» (США, 2011)

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,6 из 10 (218 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 7,3 из 10 (379 тыс. оценок)

«Форсаж» начинался как фильм о простых уличных гонщиках. Постепенно франшиза превратилась в высокобюджетный блокбастер. Сейчас вышло девять частей, но последние фильмы оказались совсем безумными, на уровне индийских боевиков.

«Форсаж 5» Джастина Лина — лучшая часть франшизы, где присутствует здравый баланс экшена и драмы.

Это увлекательные приключения команды Доминика Торетто (Вин Дизель) и Брайана О’Коннора (Пол Уокер), которые замышляют осуществить крупный грабёж в Рио-де-Жанейро. Им противостоит впервые появившийся в киносерии агент Люк Хоббс в исполнении Дуэйна «Скалы» Джонсона, впоследствии получивший сольный фильм с Деккардом Шоу (Джейсон Стейтем).

Именно качественная пятая часть способствовала планомерному росту сборов «Форсажа», которые дважды переваливали за миллиард. К сожалению, на волне успеха создатели слишком увлеклись и сделали упор на конвейерный фантастический экшен с бредовым сценарием, где герои на своих тачках уже даже летают в космос. Остаётся призрачная надежда, что в будущем («Форсаж 10» выйдет в мае 2023-го) вернётся относительная умеренность из «Форсажа 5», поскольку зрители однозначно недовольны последними тенденциями.

«Джанго освобождённый» (США, 2012)

Продолжительность: 2 часа 45 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,2 из 10 (570 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,4 из 10 (1,52 млн оценок)

Улётный вестерн Квентина Тарантино. Выдающаяся актёрская игра Леонардо Ди Каприо, Кристофа Вальца и Джейми Фокса. Обидно, что свой первый «Оскар» Ди Каприо получил не за роль рабовладельца Келвина Кенди в картине Тарантино. Зато вторую статуэтку в своей карьере отхватил Вальц, который ранее успешно сотрудничал с Квентином в «Бесславных ублюдках».

Полковник СС Ханс Ланда в исполнении Кристофа — один из самых ярких антагонистов в истории кино. «Бесславные ублюдки» — ещё один потрясающий фильм Тарантино, достойный ознакомления.

В описании «Джанго» неспроста указан жанр «боевик». Это не типичная драма с элементами чёрного юмора в стиле Тарантино. На экране достаточно много экшена, причём выполненного по канонам Квентина – кетчуп из человеческих тел льётся рекой, а взрывы в результате выстрелов поражают своей гипертрофированностью. Фильм длится почти три часа, но время просмотра пройдёт незаметно.

«Джанго освобождённый» — шикарная картина, которую хочется пересматривать как минимум раз в пару лет.

«Kingsman: Секретная служба» (Великобритания, 2015)

Продолжительность: 2 часа 10 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,7 из 10 (410 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 7,7 из 10 (660 тыс. оценок)

Комедийный супершпионский боевик с рейтингом R. Тэрон Эджертон исполнил роль главного героя Эггси, что сделало его знаменитым. На экране с ним присутствуют более опытные коллеги Колин Фёрт и Сэмюэл Л. Джексон, классно сыгравший карикатурного злодея.

Продолжение «Kingsman: Секретная служба» вышло слабым подобием первой части. Но стиль оригинала с обилием чёрного юмора и жестокого экшена выдержан. Джулианна Мур в образе злодейки тоже запомнилась. А ещё в эпизодической роли засветился Элтон Джон. В подборке присутствуют фильмы о Бонде и Борне. Неплохо высмеивающий их недостатки Kingsman тоже вполне заслуживает включения.

«Волк с Уолл-стрит» (США, 2013)

Продолжительность: 2 часа 59 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 7,9 из 10 (936 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,2 из 10 (1,37 млн оценок)

Не только перестрелки и погони на автомобилях могут приковывать пристальное внимание зрителя. «Волк с Уолл-стрит» Мартина Скорсезе рассказывает о распутном образе жизни биржевого брокера Джордана Белфорта.

Фильм основан на реальных событиях. Главную роль исполняет Леонардо Ди Каприо, которого в очередной раз несправедливо «прокатили» с «Оскаром». Джона Хилл и Марго Робби вместе с Лео участвуют в безумии на экране. Это трёхчасовая увлекательная история человека, который поднялся на вершину, потерял контроль над собой и не смог вовремя остановиться, за что жёстко поплатился.

«Топ Ган: Мэверик» (США, 2022)

Продолжительность: 2 часа 11 минут

Рейтинг «Кинопоиска»: 8,0 из 10 (24 тыс. оценок)

Рейтинг IMDB: 8,5 из 10 (285 тыс. оценок)

Кажется неправильным игнорировать в данной подборке фильмы с Томом Крузом, который зарекомендовал себя как актёр экшен-жанра и предпочитает самостоятельно выполнять трюки без участия каскадёров. Но трудно выбрать подходящую картину для десятки.

Франшиза «Миссия невыполнима» — увлекательная, но со слабым сценарием. «Грань будущего» — классный фантастический боевик, однако ему немного не хватает масштабности.

Поэтому уместно выбрать фильм Круза, который вышел на экраны в этом году и неожиданно собрал больше $ 1,4 млрд — абсолютный рекорд для Круза и студии Paramount. «Топ Ган: Мэверик» — сиквел «Лучшего стрелка» (1986). Круз более чем за треть столетия не особо постарел. Блестящий камбэк 60-летнего Тома в образе военного лётчика Пита Митчелла.