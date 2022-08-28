Как проходит акция "Ночь кино" в Москве

Ежегодная акция "Ночь кино" проходит в Москве с 27 на 28 августа. В этом году для детей и взрослых подготовили обширную программу, которая продлится на некоторых площадках до 02:00.

Фото: ТАСС ТАСС

Всего запланировано более 300 мероприятий, которые проводятся в парках, музеях, культурных центрах и на площадках киносети "Москино". Чем в этом году удивляли в столице любителей кино, узнал корреспондент ТАСС.

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Ожившие мелодии из кинофильмов

Открытие седьмой акции "Ночь кино" состоялось в старейшем кинотеатре Москвы "Художественный". На этой площадке организаторы решили провести масштабный киноконцерт, посвященный 95-летию со дня рождения режиссера Эльдара Рязанова. При входе в кинотеатр гостей встречали девушки в платьях в стиле 1990-х годов, которые раздавали новый выпуск журнала от киносети и поздравляли с Днем кино. Насладиться творческим вечером пришло большое количество подростков, пожилых людей и семей с детьми. За сорок минут до начала в фойе выстроилась очередь из желающих послушать классическую музыку и сделать фотографии на фоне тематического баннера. Гости "Художественного" обсуждали любимые фильмы, созданные Рязановым, и вспоминали самые известные песни из этих картин.

"Рад всех сегодня здесь видеть. Здорово, что так много людей решили провести свой выходной с нами на акции "Ночь кино". Это большой праздник. <...> Семь лет назад именно Москва стала инициатором этой акции, а теперь она стала такой масштабной. А сегодня мы посвящаем это мероприятие знаменитому и всеми любимому режиссеру, деятелю искусств, который оставил огромный вклад в развитии нашего кинематографа, Эльдару Рязанову", - сказал руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский со сцены перед началом киноконцерта.

Он добавил, что именно Рязанов своими фильмами сформировал мышление нескольких поколений. Мероприятия, посвященные работам режиссера, пройдут и на других площадках в Москве. В том числе в киноклубе "Эльдар". Директор сети "Москино" Наталья Мокрицкая также поздравила всех с праздником и пожелала хорошего вечера.

Более чем за час со сцены прозвучали песни из фильмов "Ирония судьбы", "Девушка без адреса", "Берегись автомобиля" и других. Каждую мелодию зал подхватывал и пел вместе с артистами, а в конце зрители не сдерживали своего восхищения и кричали: "Браво".

В числе выступающих был российский актер театра и кино Александр Олешко.

"Эльдар Александрович - абсолютно народный режиссер. Его фильмы каждый из нас смотрел бесконечное количество раз, и мы не можем никогда оторваться от них. Мне нравятся все его фильмы. Они помогали и помогают нам жить", - отметил Олешко.

История и документалистика

Еще одной площадкой "Ночи кино" традиционно стал Музей Москвы. В этом году акция проходит здесь несколько дней. Однако именно 27 августа гости музея смогли посетить лекцию об истории создания фильма "Я шагаю по Москве". Ее пришли послушать более сотни человек.

"Мы решили показать этот фильм, потому что уже скоро будет 875-летие Москвы, и это один из знаковых фильмов о столице. Это хорошая, теплая лента, которая отлично подходит для этой акции и последних летних дней. Надеюсь, что вам понравится наша лекция и, конечно же, сам показ", - обратился к присутствующим ведущий мероприятия Владислав Водин.

В течение сорока минут он рассказывал о тонкостях съемок фильма "Я шагаю по Москве", об актерах и о том, на какие ключевые архитектурные достопримечательности стоит обратить внимание. В завершение лекции он ответил на вопросы, а затем начался сам показ.

"Мне кажется, я видела эту кинокартину уже больше сотни раз, но каждый раз открываю в ней что-то новое. Обожаю старые фильмы, и когда увидела в программе акции, что пройдет лекция и показ, сразу же решила зарегистрироваться", - рассказала ТАСС посетительница Музея Москвы Юлия.

В свою очередь Московский зоопарк подготовил для своих гостей премьеру первых серий проекта "Пришельцы среди нас" про инвазивные виды. Площадка разместилась перед центральным входом. Для удобства посетителей организаторы поставили столики и сидения, где расположились родители с детьми. Для того, чтобы показу не мешали прохожие, волонтеры просили обходить площадку. По словам организаторов, тема, которая затрагивается в фильме, актуальна и интересна, однако ее не так часто поднимают. В рамках показа дети и взрослые смогли больше узнать о том, как появились, и где можно встретить испанских слизней в Москве и в ближайших городах.

Показ под открытым небом

Насладиться теплым вечером под хорошие фильмы зрители смогли на летних площадках "Москино". Так, например, в "Музеоне Москино" показали российскую кинокартину "Пара из будущего". В фильме рассказывается история о семье, которая за 20 лет забыла о любви и пытается все исправить, случайно оказавшись в прошлом.

"Хотелось чего-то очень легкого и приятного от этого вечера, поэтому мы решили прийти сегодня в любимый парк и посмотреть фильм. Он оказался довольно интересным и смешным. А еще заставил задуматься", - поделилась с ТАСС посетительница "Музеона" Алина, которая пришла на показ с подругой.