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2 часа назад

Трейлер фильма о скандальной жизни сына Байдена

Слово и Дело

Трейлер художественной ленты «Мой сын Хантер» о скандальной,провокационной жизни сына президента США Джо Байдена появился в общем доступе.

Трейлер фильма о скандальной жизни сына Байдена
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Согласно сюжету, в центре картины окажется сам Хантер Байденс его «коррумпированным бизнесом, отношениями с отцом и образом жизни, который заставил бы позавидовать рок-звезд».

«Коммунистическая партия Китая, распродажа Америки, "Большой парень", попкорн, еще больше секса, снова наркотики и семья»,

– говорится в пресс-релизе. За постановку фильма отвечал Роберт Дави – характерный актер, известный многочисленными яркими ролями злодеев. Например, в таких лентах, как «Лицензия на убийство», «Крепкий орешек» и «Шоугелз».

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