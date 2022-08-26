Трейлер фильма о скандальной жизни сына Байдена

Трейлер художественной ленты «Мой сын Хантер» о скандальной,провокационной жизни сына президента США Джо Байдена появился в общем доступе.
Согласно сюжету, в центре картины окажется сам Хантер Байденс его «коррумпированным бизнесом, отношениями с отцом и образом жизни, который заставил бы позавидовать рок-звезд».
«Коммунистическая партия Китая, распродажа Америки, "Большой парень", попкорн, еще больше секса, снова наркотики и семья»,
– говорится в пресс-релизе. За постановку фильма отвечал Роберт Дави – характерный актер, известный многочисленными яркими ролями злодеев. Например, в таких лентах, как «Лицензия на убийство», «Крепкий орешек» и «Шоугелз».