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44 минуты назад

Открытый финал: фильмы, которые оставят вас в недоумении

Мира Маркина

Понятные и банальные сюжеты зачастую можно разгадать в первые полчаса просмотра фильма, а для тех, кто хочет действительно поломать голову над историей и самостоятельно додумать финал, "Рамблер" подготовил небольшой список самых непонятных кинокартин.

Открытый финал: фильмы, которые оставят вас в недоумении
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«Аннигиляция», 2018 год

Упавший на землю небольшой метеорит круто поменял жизнь вокруг того места, где приземлился. Девушка-биолог спустя год расставания обнаруживает живым своего мужа военного, однако с ним явно творится что-то неладное и она решает срочно показать супруга врачам. По дороге в больницу их машину тормозят солдаты, после чего биолог приходит в сознание на территории секретной базы в зоне поражения тем самым метеоритом. Кем она оттуда вернется, зрителю предстоит разобраться самостоятельно.

«Начало», 2010 год

Наверняка вы уже пытались разобраться в сюжете этого фильма, однако многим недостаточно и двух-трех просмотров, чтобы понять его. История рассказывает об удивительных способностях вора, который крадет мысли и идеи, когда человек спит. Однако тем самым он лишает себя всего, что ему дорого. Чтобы исправить свои ошибки и вернуться к нормальной жизни, вору необходимо провернуть обратную историю – не украсть идею из разума, а внедрить ее туда.

«Бегущий по лезвию», 1982 год

Охотник на андроидов и полицейский Декард получает задание разыскать репликантов, сбежавших из космической колонии на Землю. Декарду поручено выяснить их коварные намерения и помешать осуществиться их планам. Однако кем является сам полицейский – еще предстоит выяснить.

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