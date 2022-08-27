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1 час назад

Садальский предрек провал зарубежному ремейку «Иронии судьбы»

РИА "ФедералПресс"

Новые экранизации старых фильмов зачастую не вызывают такого же восторга у зрителей, как оригинал, поэтому картинам заранее пророчат провал. Также подумал и актер Станислав Садальский об англоязычной картине «Ирония судьбы в Голливуде», которую сняли по сюжету легендарного советского фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Садальский предрек провал зарубежному ремейку «Иронии судьбы»
Фото:  РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

8 сентября режиссер Марюс Вайсберг презентуют свой новый фильм «Ирония судьбы в Голливуде», который основан на популярной картине «Ирония судьбы, или С легким паром». По сюжету главный герой, которого играет Томас Манн, также как и Женя путает города в новогоднюю ночь и встречает любовь всей своей жизни в незнакомой ему квартире.

Однако современному ремейку рады не все. Актер Станислав Садальский считает, что данный фильм вряд ли будет ждать успех.

«Их создатели просто хотят собрать деньги. А кино устаревает очень быстро. Фильм «Солнечный удар» Никиты Михалкова, Героя Труда, провалился со страшной. А если бы он снял ремейк на тот же «Свой среди чужих, чужой среди своих» — выдающуюся картину — он бы собрал много народу», – говорит Садальский.

Актер уверен, что поклонники традиционного новогоднего фильма большим потоком направятся в кинотеатры, чтобы посмотреть другую версию своей любимой картины. Именно на это и рассчитывают режиссеры, считает Садальский.

Тем не менее, сам постановщик нового фильма Манн напоминает всем, что он тоже родился в СССР, а только потом начал жить в Лос-Анджелесе. Манн говорит, что идея переосмыслить легендарный фильм много лет лежала у него в голове.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом, и вот наконец благодаря моему партнеру Владимиру Кошелеву у нас получилось создать блестящий сценарий», – говорит Томас Манн.

Режиссер также отметил, что и за границей хватает «типовой жизни» с одинаковыми улицами, домами и мебелью, а уж бани точно стоят в каждом городе, пишет «Вокруг ТВ».

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