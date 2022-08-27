Лучшие фильмы, получившие «Оскар» за последние 20 лет

Фильмы «Оскар», которые Американская академия кинематографических искусств и наук признавала лучшими на протяжении многолетней истории премии.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

«Гладиатор»

Видео дня

- Релиз: 2000.

- Страна: США, Мальта, Марокко, Великобритания.

- Жанр: драма, история.

- Длительность: 155 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,5.

Генерал Максимус является самым влиятельным военачальником во всей Римской империи. Воины готовы следовать за ним, не боясь смерти. Бесстрашный генерал не знает поражений и умеет вдохновлять целые легионы.

Однако честность и преданность Максимуса сыграли с ним злую шутку, «забросив» его в самую гущу придворных склок и интриг. Генерал выживает, при этом теряет семью. Максимус становится гладиатором, и ему предстоит выйти на кровавую арену Колизея, чтобы отомстить своему главному врагу.

Картина Ридли Скотта стала хитом киносезона 2000, лента получила целых пять премий «Оскар» в 2001 году, и на сегодняшний день «Гладиатор» имеет культовый статус среди киноманов со всего мира.

«Игры разума»

- Релиз: 2001.

- Страна: США.

- Жанр: биография, драма.

- Длительность: 135 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,2.

Талантливый ученый Джон Нэш строит невероятную карьеру в качестве преподавателя в одном из главных университетов страны. Несмотря на все свои странности и неумение налаживать контакт с окружающими, он находит понимание в лице одной из студенток, которая впоследствии становится его женой.

В какой-то момент к Нэшу обращается агент Парчер, который предлагает поработать на ЦРУ. Джон соглашается, и это решение чуть не стоило ему жизни. Каково же было удивление Нэша, когда он начинает понимать, что его сотрудничество с Центральным управление, всего лишь плод его воображения.

В 2002 фильм «Игры разума» Рона Ховарда получил четыре золотые статуэтки Американской киноакадемии, показав хороший результат в прокате, и закрепив исполнителя главной роли Рассела Кроу на голливудском небосклоне.

«Чикаго»

- Релиз: 2002.

- Страна: США, Канада, Германия.

- Жанр: мюзикл, криминал.

- Длительность: 113 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,2.

Девушка по имени Рокси Харт ужасно завидует своему кумиру Велме Келли — звезде чикагского театра. Харт мечтает однажды получить такую же популярность, и совсем скоро добивается своего… Правда, не в музыкальном бизнесе. Конкурентки оказываются в тюрьме, где им предстоит пройти непростой путь, который, на удивление, их объединит.

Залихватская музыкальная история, приправленная криминальными нотками, не оставила равнодушным ни одного поклонника оригинального мюзикла. Робу Маршаллу удалось привести картину к успеху — лента получила шесть главных кинонаград в 2003 году.

«Властелин колец: Возвращение короля»

- Релиз: 2003.

- Страна: США, Новая Зеландия.

- Жанр: фэнтези, драма.

- Длительность: 201 мин.

- Рейтинг IMDb: 9.

Хоббиты Фродо и Сэм продолжают свое путешествие к Роковой Горе, ведь Кольцо Всевластия до сих пор не уничтожено. Тем временем силы тьмы собирают все большую армию орков, чтобы вступить в последнюю битву с эльфами, гномами и людьми.

Заключительная часть эпической трилогии Питера Джексона стала победителем в одиннадцати номинациях, войдя в списки лент, обязательных к просмотру. К слову, последняя часть трилогии стала первым фильмом в данном жанре, который заработал статуэтку в главной номинации. Помимо главной кинонаграды, у создателей есть еще примерно сотня кинопризов со всего мира.

«Малышка на миллион»

- Релиз: 2004.

- Страна: США.

- Жанр: драма.

- Длительность: 132 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,1.

Опытный тренер и боксер Фрэнк Данн всегда мечтал вырастить настоящую звезду в своем виде спорта, однако перспективный боксер из команды Данна его предает, уйдя от Фрэнка в поисках больших денег, которых бывший тренер не может ему предложить. Дочь Фрэнка отказывается с ним общаться, что окончательно расстраивает Данна. Внезапно к нему приходит молодая женщина Мэгги Фицжеральд, которая просит взять ее на тренировку. Фрэнк долго отказывается, но в итоге сдается, и скоро понимает, что Мэгги — та звезда бокса, о которой он мечтал.

Клинт Иствуд не просто сыграл главную роль в хорошей картине, но и занял кресло режиссера. В 2005 году фильм получил четыре «Оскара», в том числе и за лучшую режиссуру.

«Столкновение»

- Релиз: 2004.

- Страна: США, Австралия, Германия.

- Жанр: криминал, триллер.

- Длительность: 112 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,8.

Непростая сюжетная линия заставляет зрителя несколько раз поменять свое мнение о каждом из персонажей. Режиссер предлагает нам восемь историй, которые объединены темой «А кто я в этом мире?» После просмотра невозможно отделаться от мыслей о своем собственном предназначении и месте в обществе, впрочем, в этот конфликт входит каждый персонаж ленты. Не удивительно, что в 2006 году киноакадемики отметили картину тремя наградами.

«Отступники»

- Релиз: 2006.

- Страна: США.

- Жанр: драма, триллер, криминал.

- Длительность: 151 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,5.

Молодые полицейские, прошедшие бок о бок академию, оказываются в самой гуще криминального мира. Их задачи кардинально различаются: Колин Салливан выполняет приказы главы мафии, а его бывший сокурсник Билли Костиган работает с теми же гангстерами, но на стороне полиции. В один момент мужчины теряют связь с реальностью, подмена ролей слишком сильно сказывается на личности каждого из них, что приводит обоих к трагичному финалу.

Король криминальной драмы Мартин Скорсезе смог создать картину, которая сегодня есть в коллекции каждого уважающего себя поклонника данного жанра. Фильм оценили и киноакадемики, отдавшие детищу Скорсезе четыре статуэтки.

«Старикам тут не место»

- Релиз: 2007.

- Страна: США.

- Жанр: драма, вестерн, триллер.

- Длительность: 122 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,2.

«Кровавые» деньги еще никому не приносили удачи, в этом убедился главный герой картины — простой сварщик Любэллин Мосс. Он натыкается на фургон с мертвыми людьми и находит чемодан полный денег. Решение забрать деньги себе затягивает мужчину в пучину насилия и преследования со стороны наемного убийцы Антона Чигура, который не остановится ни перед чем, ведь его цель — выполнить заказ.

Братья Коэны создали поистине захватывающий криминальный мир Дикого Запада, принесший им победу в четырех категориях «Оскара».

«Миллионер из трущоб»

- Релиз: 2008.

- Страна: Великобритания, США.

- Жанр: мелодрама.

- Длительность: 120 мин.

- Рейтинг IMDb: 8.

- Актеры: Дев Патель, Фрида Пинто, Анил Капур, Саурабх Шукла и др.

Парнишка-сирота Джамал Малик получает предложение стать участником популярной телеигры, где главный приз — 20 миллионов рупий. Малик доходит до финала, но прямо в студии на него надевают наручники. Во время допроса Джамал делится с офицерами грустными фактами из своей жизни, которые, кстати, и помогли юноше пройти так далеко в капитал-шоу.

На глазах зрителей разворачивается удивительная история успеха, которую оценили и киноакадемики. Фильм получил целых восемь наград на «Оскаре» 2008.

«Повелитель бури»

- Релиз: 2008.

- Страна: США.

- Жанр: военный, драма.

- Длительность: 126 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,5

- Актеры: Джереми Реннер, Энтони Маки, Эванджелин Лилли и др.

Американский сапер Уильям Джеймс получает под свое командование отряд во время войны в Ираке. Есть одна проблема — Джеймс не признает никаких правил и готов подвергнуть опасности не только свою жизнь, но и жизни товарищей. Такой расклад не устраивает сослуживцев, что приводит к внутренним конфликтам, а это не способствует удачному выполнению военных заданий.

Лента победила в шести номинациях, в том числе получил награду в категории «Лучший фильм».

«Король говорит!»

- Релиз: 2010.

- Страна: Великобритания.

- Жанр: биография, драма.

- Длительность: 118 мин.

- Рейтинг IMDb: 8.

Заикающийся король? Немыслимо! Однако именно с этой проблемой и столкнулся Георг VI. Он не хотел принимать трон от своего брата, но все же принимает судьбоносное решение. При этом руководить страной, когда ты не способен произнести длинную речь перед поддаными, невозможно. Георг отчаянно ищет помощи и находит ее в лице логопеда Лайонела Лога. В реальности Лог стал одним из самых важных людей в жизни Георга и при этом хорошим другом: благодаря своему учителю Георг поражал британцев своими публичными выступлениями, которые курировал Лог. Королевский логопед был награжден орденом и даже был возведен в рыцари.

Биографическая лента хорошо показала себя в прокате, и на данный момент имеет статус картины из категории must see. Четыре полученных «Оскара» подтверждают качество фильма.

«Артист»

- Релиз: 2011.

- Страна: Франция.

- Жанр: мелодрама, комедия.

- Длительность: 96 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,9.

Закат эпохи немого кино дался звезде Джорджу Валентайну непросто. На одном из мероприятий он делает фото с неизвестной девушкой, снимок попадает в прессу и вся страна пытается выяснить личность незнакомки. Ей оказывается Пеппи Миллер, которая вскоре приходит пробоваться на роль в ту же студию, где работает Джордж. Режиссер отказывает старлетке, но Валентайн вступается за нее, обеспечивая путь в большое кино. В какой-то момент актер теряет и карьеру, и терпит неудачи в личной жизни. Его молодая коллега Пеппи Миллер в это время набирает популярность в новом, звуковом кино, куда и приглашает растерявшего энтузиазм Валентайна. Сможет ли сила любви вдохнуть жизнь и новые силы в актера, можно узнать, выбрав «Артиста» в качестве фильма на вечер в ближайшие выходные. Даже неприступные киноакадемики приняли решение отдать картине пять «Оскаров».

«Операция "Арго»

- Релиз: 2012.

- Страна: США, Великобритания.

- Жанр: драма, триллер.

- Длительность: 120 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,7.

- Актеры: Бен Аффлек, Алан Аркин, Джон Гудман и др.

Для поклонников военных драм лента окажется настоящей находкой. История разворачивается в Иране, когда в заложниках оказываются сотрудники американского посольства в Тегеране. Несколько человек находят способ сбежать в дом к дипломату, однако рано или поздно их все равно найдут и, скорее всего, убьют. Движимые желанием выжить, товарищи по несчастью начинают разрабатывать просто невероятный план собственного спасения.

В 2013 фильм под овации зала взял три награды от Киноакадемии.

«12 лет рабства»

- Релиз: 2013.

- Страна: США.

- Жанр: драма, история.

- Длительность: 133 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,1.

- Актеры: Майкл Фассбендер, Чиветель Эджиофор, Лупита Нионго и др.

Музыканта Соломона Нортапа приглашают на гастроли в Вашингтон. В родном Нью-Йорке Соломон был свободным человеком с образованием и милой женой. Решив хорошо подзаработать, Нортап соглашается на поездку, однако после прибытия его похищают, после чего в жизни Соломона начинается настоящая борьба за жизнь и свободу. Он попадает в руки к жестокому рабовладельцу, который заставляет своих слуг работать в поле без отдыха, а также время от времени предается утехам с одной из рабынь, с которой и сближается Соломон. Спустя 12 лет невыносимой жизни, у Нортапа, наконец, появляется шанс обрести долгожданную свободу, но сможет ли он им воспользоваться?

Картина стала самой обсуждаемой киноработой года, а создатели остались невероятно довольны получением трех золотых статуэток.

«В центре внимания»

- Релиз: 2015.

- Страна: США.

- Жанр: криминал, драма.

- Длительность: 129 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,1.

Американские журналисты принимаются за расследование скандала, который затронул не только криминальный мир, но и не в последнюю очередь католическую церковь. Множественные случаи насилия над детьми не оставляют равнодушными сотрудников бостонских СМИ, и в городе разворачивается настоящая медиа-охота. Создатели уверяют, что история произошла в реальности, отчего наблюдать за происходящим на экране становится неудобно на физическом уровне.

Лента смогла обойти конкурентов в сезоне наград 2016 и забрала два «Оскара».

«Бёрдмен»

- Релиз: 2014.

- Страна: США.

- Жанр: комедия, драма.

- Длительность: 119 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,7.

В погоне за утерянной славой, Ригган Томсон соглашается на участие в мюзикле. Его единственным кинодостижением является супергерой Бёрдмен, который теперь преследует Томсона, ведя беседы в его голове. Постановка с участием Ригган имеет огромный успех, однако во время неудачного завершения одного из шоу Ригган наносит себя травму и оказывается в больнице. Как выясняется, это была попытка самоубийства, и она далеко не первая в жизни Риггана. Сможет ли актер начать профессиональную жизнь с чистого листа с подобным расстройством?

Режиссер и его команда создали действительно стоящую работу, которая принесла создателям победу в четырех номинациях.

«Лунный свет»

- Релиз: 2016.

- Страна: США.

- Жанр: драма.

- Длительность: 110 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,4.

Жизнь Шайрона трудно назвать счастливой — неблагополучная семья, проблемы в школе и сомнительная компания взрослой пары, которая толкает Шайрона на путь саморазрушения. Шайрону придется потратить много времени, прежде чем он примет свои предпочтения и желания, а также сможет отпустить все обиды в последний момент.

Драма Барри Дженкинса принесла три статуэтки в сезоне наград 2017.

«Форма воды»

- Релиз: 2017.

- Страна: США, Мексика.

- Жанр: драма, фантастика.

- Длительность: 123 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,3.

История, которая произошла в середине прошлого века. Элайза работает в лаборатории, где проводят эксперименты над человеком-амфибией, при этом нельзя сказать, что изучение проходит безболезненно для существа. Девушка внезапно понимает, что испытывает странные чувства к амфибии, она решает на свой страх и риск освободить фантастического пленника.

Несмотря на довольно спорный и скандальный сюжет, работа Гильермо дель Торо получила четыре награды.

«Зеленая книга»

- Релиз: 2018.

- Страна: США.

- Жанр: биография, драма.

- Длительность: 130 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,2.

- Актеры: Вигго Мортенсен, Махершала Али, Линда Карделлини и др.

История о двух людях, которые, по-хорошему, никогда не должны были встретиться. Вышибала Тони ищет новую работу и ему попадается чернокожий музыкант Дон, который предлагает Тони стать его телохранителем на время гастрольного тура. Тони предстоит увидеть, с какой несправедливостью сталкивается Дон в обществе, несмотря на всю его успешность. Постепенно пропасть между двумя героями пропадает, уступая место теплым отношениям двух друзей.

Фильм стал настоящим хитом киносезона 2019 и подарил создателям три награды в виде «Оскара».

«Паразиты»

- Релиз: 2019.

- Страна: Южная Корея.

- Жанр: драма, триллер.

- Длительность: 131 мин.

- Рейтинг IMDb: 8,5.

- Актеры: Сон Кан-хо, Ли Сон-гюн, Чо Ё-джон, Чхве У-щик и др.

Семья Ким не может похвастаться хорошим домом, автомобилем и в целом их жизнь складывается крайне неудачно. Но внезапно сыну семейства предлагают подменить его друга в качестве репетиторов в богатом доме. Роскошные интерьеры дома, в котором ему предстоит работать, настолько восхищает юношу, что он решает изменить жизнь своей семьи довольно необычным способом… и без жертв здесь не обойтись.

Корейский триллер получил четыре статуэтки «Оскар» и прочно обосновался в киноколлекциях киноманов, любящих пощекотать себе нервы.

«Земля кочевников»

- Релиз: 2020.

- Страна: США.

- Жанр: драма.

- Длительность: 110 мин.

- Рейтинг IMDb: 7,3.

- Актеры: Фрэнсис МакДорманд, Дэвид Стрэтэйрн, Гэй ДеФорест и др.

Проработав много лет на заводе, Ферн узнает, что ее увольняют, а завод закрывается. Ферн не может найти работу и внезапно оказывается в кэмпинге для кочевников на фургонах. Женщину невероятно затягивает идея о бескрайних просторах и возможность ни от кого не зависеть. На пути ее ждет множество сомнений, однако она уже сделала выбор — отказаться от новой жизни она не может.

Фильм получил положительные отзывы критиков, особенно отметили игру МакДорманд, а лента смогла вырвать победу в трех номинациях.

«CODA: Ребенок глухих родителей»

- Релиз: 2021.

- Страна: Франция, Канада, США.

- Жанр: драма, комедия.

- Длительность: 111 мин.

- Рейтинг IMDb: 8.

Руби — единственный слышащий член семьи, ее родители и брат абсолютно лишены возможности воспринимать окружающий мир через звуки. Девушка помогает близким зарабатывать ловлей и продажей рыбы. В школе она попадает в хор, преподаватель восхищен способностями девушки, однако ей предстоит сделать непростой выбор — нуждающаяся семья или мечта всей жизни.