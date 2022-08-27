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1 час назад

“Приключения Электроника” получат продолжение

Мира Маркина

Исполнители главных ролей в оригинальной картине – братья Юрий и Владимир Торсуевы – неожиданно заявили о съемках продолжения культового фильма Константина Бромберга “Приключения Электроника”. Соответствующую новость публикует портал NGS.ru.

По словам Владимира Торсуева, исполнившего роль Сережи Сыроежкина, съемки уже начались:

“Просто нашелся один очень мудрый человек, который придумал, куда на сорок с лишним лет делся Электроник. Мы уже заканчиваем пилот”.

Режиссером картины стал Владимир Пасичник. Пока у нее нет конкретного названия, признались актеры. Есть лишь рабочие варианты.

Будущий фильм станет преемником картины 1979 года – в нем также предусмотрена музыкальная часть. Владимир добавил, что новый проект, вероятнее всего, получит продолжение в виде сериала.

Ранее “Рамблер” подготовил топ фильмов с неожиданной концовкой, которые можно посмотреть уже сейчас.

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