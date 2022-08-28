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30 минут назад

Джоан Роулинг объяснила свое отсутствие в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Inc-News

Создатели фильмов о Гарри Поттере в честь 20-летия проекта решили снять спецэпизод, как приятный бонус для поклонников сериала.

Роулинг объяснила свое отсутствие в спецэпизоде «Гарри Поттера»
Фото: Inc-NewsInc-News

В нем на радость зрителям появились Дэниэл Рэдклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон, но не появилась вроде бы как анонсированная автор книг Джоан Роулинг.

Зрителям было известно о множестве разногласий между литератором и создателями фильмов о Гарри Поттере. И все же они до последнего надеялись увидеть на экране любимого автора.

Чудо не произошло, Роулинг в спецэпизоде не появилась. После небольшой паузы она сама прокомментировала эту ситуацию.

«Несмотря на определенные трудности в наших отношениях, меня приглашали принять участие в спецэпизоде. Но я решила отказаться, поняв, что этот сюжет будет больше сконцентрирован на прошлых фильмах, чем на моих книгах. И я поняла, что мне там просто нечего делать», - заявила Роулинг.

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