Роулинг объяснила свое отсутствие в спецэпизоде «Гарри Поттера»

Создатели фильмов о Гарри Поттере в честь 20-летия проекта решили снять спецэпизод, как приятный бонус для поклонников сериала.
В нем на радость зрителям появились Дэниэл Рэдклифф, Руперт Грин и Эмма Уотсон, но не появилась вроде бы как анонсированная автор книг Джоан Роулинг.
Зрителям было известно о множестве разногласий между литератором и создателями фильмов о Гарри Поттере. И все же они до последнего надеялись увидеть на экране любимого автора.
Чудо не произошло, Роулинг в спецэпизоде не появилась. После небольшой паузы она сама прокомментировала эту ситуацию.
«Несмотря на определенные трудности в наших отношениях, меня приглашали принять участие в спецэпизоде. Но я решила отказаться, поняв, что этот сюжет будет больше сконцентрирован на прошлых фильмах, чем на моих книгах. И я поняла, что мне там просто нечего делать», - заявила Роулинг.