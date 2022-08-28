Роулинг объяснила свое отсутствие в спецэпизоде «Гарри Поттера»

«Несмотря на определенные трудности в наших отношениях, меня приглашали принять участие в спецэпизоде. Но я решила отказаться, поняв, что этот сюжет будет больше сконцентрирован на прошлых фильмах, чем на моих книгах. И я поняла, что мне там просто нечего делать», - заявила Роулинг.