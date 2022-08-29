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1 час назад

Режиссер «Мосфильма» Кара поддерживает отказ от «Оскара»

FBM.ruиещё 1

Юрий Кара – режиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» выступил в поддержку своего коллеги режиссера Никиты Михалкова, который считает, что российские кинокартины не стоит отправлять на американскую премию «Оскар».

Режиссер «Мосфильма» Кара поддерживает отказ от «Оскара»
Фото: FBM.ruFBM.ru

По словам режиссера-постановщика, отечественные создатели кино делают все, чтобы угодить Запад. Они снимают фильмы, выставляя Россию в дурном свете.

Кара отметил, что российские ленты должны сохранять самобытность, а не направляться по следу чуждых течений.

«Кому-то, может быть, приятно, если их по головке погладят, но мы гораздо выше этого в культурном смысле. Мы — наследники Достоевского и Чехова!» – высказался режиссер «Мосфильма».

Фильмы,Оскар,Юрий Кара,Никита Михалков,
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