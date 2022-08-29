Режиссер «Мосфильма» Кара поддерживает отказ от «Оскара»

Юрий Кара – режиссер-постановщик киноконцерна «Мосфильм» выступил в поддержку своего коллеги режиссера Никиты Михалкова, который считает, что российские кинокартины не стоит отправлять на американскую премию «Оскар».
По словам режиссера-постановщика, отечественные создатели кино делают все, чтобы угодить Запад. Они снимают фильмы, выставляя Россию в дурном свете.
Кара отметил, что российские ленты должны сохранять самобытность, а не направляться по следу чуждых течений.
«Кому-то, может быть, приятно, если их по головке погладят, но мы гораздо выше этого в культурном смысле. Мы — наследники Достоевского и Чехова!» – высказался режиссер «Мосфильма».