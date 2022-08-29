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1 час назад

Слух: раскрыты актеры и режиссер для «Фантастической четверки»

Чемпионат.com

Про фильм «Фантастическая четверка» до сих пор известно очень мало. Ожидается, что информация появится во время выставки D23 Expo в сентябре, а пока что придется довольствоваться слухами от различных источников.

Слух: раскрыты актеры и режиссер для «Фантастической четверки»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Бывший главный редактор Birth. Movies. Death Девин Фарачи рассказал, что Marvel Studios хочет договориться с актером Пенном Бэджли для роли Мистера Фантастика. По словам Фарачи, он был бы рад увидеть на этой роли темнокожего актера, но Marvel решила сохранить традицию и не менять цвет кожи Риду Ричардсу.

Ребята, с которыми Marvel Studios говорили об этом, были белыми. Этот парень, Пенн Бэджли, из сериала «Ты», у него, вероятно, уже есть роль. Они придерживаются стандарта… И, кстати, он потрясающий, это хороший выбор.

Вместе с этим ходят слухи, что роль Женщины-невидимки исполнит Элизабет Лэил, которая тоже получила известность благодаря сериалу «Ты».

Также появилась информация и про режиссеров проекта. Главным кандидатом для этой должности называют постановщика сериала «ВандаВижен» Мэтта Шекмана. Также ленту могут снять Рид Каролин и Майкл Мэттьюс. Притом о назначении Шекмана сообщило авторитетное издание Deadline.

Премьера фильма назначена на 8 ноября 2024 года, а съёмки должны стартовать в следующем году.

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