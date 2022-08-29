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56 минут назад

Netflix анонсировал съемки самого страшного фильма в истории кино

Inc-News

Сервис Netflix объявил о скором начале съемок фильма по вселенной игры BioShock, которая может стать самой страшной в истории кинематографа.

Netflix снимет самый страшный в истории кино фильм
Фото: Inc-NewsInc-News

История о подводном городе Восторг, как обещают создатели, будет держать зрителей в оцепенении от начала и до финальных титров благодаря огромному количеству различных чудищ и резкой сменой сюжетов.

По большому счету, таинственная и жуткая атмосфера брошенного мегаполиса с кошмарными созданиями всегда была важнейшей составляющей игры. Поэтому и от фильма может ждать леденящего душу сценария.

Пока не известно, когда начнутся съемки, но руководить ими будет Фрэнсис Лоуренс, снимавшие последние серии «Голодных игр» и культовый триллер с Киану Ривзом «Константин: Повелитель тьмы».

Сценарий картины напишет Майкл Грин, который работал над супергеройским блокбастером «Логан». А вот актерский состав будущего «ужастика» пока держится в секрете.

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