Netflix снимет самый страшный в истории кино фильм

Сервис Netflix объявил о скором начале съемок фильма по вселенной игры BioShock, которая может стать самой страшной в истории кинематографа.
История о подводном городе Восторг, как обещают создатели, будет держать зрителей в оцепенении от начала и до финальных титров благодаря огромному количеству различных чудищ и резкой сменой сюжетов.
По большому счету, таинственная и жуткая атмосфера брошенного мегаполиса с кошмарными созданиями всегда была важнейшей составляющей игры. Поэтому и от фильма может ждать леденящего душу сценария.
Пока не известно, когда начнутся съемки, но руководить ими будет Фрэнсис Лоуренс, снимавшие последние серии «Голодных игр» и культовый триллер с Киану Ривзом «Константин: Повелитель тьмы».
Сценарий картины напишет Майкл Грин, который работал над супергеройским блокбастером «Логан». А вот актерский состав будущего «ужастика» пока держится в секрете.