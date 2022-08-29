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2 часа назад

Кадр дня: правда ли, что код из "Матрицы" оказался рецептом суши

Диана Товсепова

Скорее всего, если вы смотрели "Матрицу" в 1999 году или позже, образ зеленых символов, спускающихся вниз по черному экрану, навсегда запечатлелся в вашем воображении. Подробнее о том, откуда взялся главный код кинематографа, читайте в материале "Рамблера".

Кадр дня: правда ли, что код из "Матрицы" оказался рецептом суши
Фото: Кадр из фильма "Матрица"Кадр из фильма "Матрица"

В "Матрице" было много сцен, ставших культовыми, но сверкающий зеленый цифровой код стал одним из самых устойчивых образов фильма и отличительной чертой "Матрицы".

Кадр из фильма "Матрица"

После премьеры картины шли месяцы и годы, фильм разбирали на цитаты, а люди начали задаваться вопросом, откуда взялся теперь уже знаменитый «цифровой дождь» в фильме. Ответ оказался гораздо более захватывающим, чем любая из загадок фильма. Код, как сообщил портал CNET в 2017 году, на самом деле был просто набором рецептов суши.

Саймон Уайтли — художник-постановщик, стоящий за кодом в "Матрице", рассказал, как Лана и Лилли Вачовски забраковали предыдущую версию картинки, созданную дизайнерами.

«Вачовски не считали дизайн старомодным и достаточно традиционным. Они хотели что-то более японское, больше манги», — говорит Уайтли...Они спросили меня, не хочу ли я поработать над кодом, главным образом потому, что моя жена японка, и она может помочь мне разобраться с персонажами и дать мне представление о том, какие персонажи хороши, а какие нет».

Уайтли пошел домой и начал просматривать «стопки японских кулинарных книг», принадлежащие его жене, в поисках вдохновения. Одна книга рецептов особенно привлекла его внимание, и рецепты в ней послужили основой для того, что в конечном итоге стало культовым кодом в "Матрице".

В течение следующих недель Уайтли кропотливо проработал и раскрасил каждый японский иероглиф вручную. Затем они были доставлены Джастену Маршаллу, нынешнему руководителю исследований и разработок в Animal Logic, который оцифровал их и написал код, чтобы они каскадом появлялись на экране.

Уайтли также говорит, что говорящие на японском языке не смогут воспроизвести рецепт прямо из фильма, потому что текст закодирован. Кроме того, по его словам, рецепты суши обычно пишутся хираганой и кандзи (виды японских слоговых азбук - прим.ред.), которые представляют собой слоговые и логографические символы соответственно. Код Матрицы стилизован под катакану, то есть слоговые символы, используемые для написания иностранных слов.

«У нас с женой дома есть забавный спор, — говорит Уайтли. «Она думает, что там закодирован не рецепт суши, а лапши рамэн или терияки».

Фильмы,Матрица,Саймон Уайтли,
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