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4 часа назад

Пересильд с мужем Учителем пришли на премьеру фильма с их дочерью в главной роли

Газета.Ruиещё 3

Актриса Юлия Пересильд и ее муж режиссер Алексей Учитель посетили премьеру фильма «Тибра» с их дочерью Анкой в главной роли, пишет РИА «Новости».

Пересильд посетила премьеру фильма с дочерью в главной роли
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм открыл рубрику «Российские программы» на ММКФ. В Большом зале Дома кино проект представила режиссер Анна Гороян, а также сценаристка Дарья Кукшанова и актеры.

«Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно любить себя, ведь все мы разные», — заявила Анка Пересильд.

Фильмы,Алексей Учитель,
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