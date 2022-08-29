Пересильд посетила премьеру фильма с дочерью в главной роли

Актриса Юлия Пересильд и ее муж режиссер Алексей Учитель посетили премьеру фильма «Тибра» с их дочерью Анкой в главной роли, пишет РИА «Новости».
Фильм открыл рубрику «Российские программы» на ММКФ. В Большом зале Дома кино проект представила режиссер Анна Гороян, а также сценаристка Дарья Кукшанова и актеры.
«Надеюсь, что все подростки, которые стесняются себя и своей внешности, стесняются какой-то своей особенности, после фильма поймут, что нужно любить себя, ведь все мы разные», — заявила Анка Пересильд.