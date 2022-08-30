5 кинопремьер сентября: яркие новинки осеннего сезона

Фэнтези про Джинна и Красную Шапочку, комедия с физруком в исполнении Владимира Сычева, триллер с Владимиром Машковым в главной роли и американский ремейк советской «Иронии судьбы» ждут вас в сентябре.
Романтическое фэнтези совместного американо-австралийского производства с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой. Вот уже три тысячи лет Джинн наблюдает за рождением и гибелью цивилизаций, один владелец сосуда сменяет другого, но никто не успевает его освободить.
В наши дни кувшин попадает к женщине-ученому. Она помнит, чем обычно заканчиваются такие истории, и не спешит загадывать свои три желания. В итоге оба получают куда больше, чем могли мечтать.
Бюджет проекта составил солидные 60 миллионов долларов. Известно, что в съемках пытался принять участие Николас Кейдж, но стороны не смогли договориться.
Дата выхода: 8 сентября 2022
Режиссер: Джордж Миллер («Безумный Макс», «Делай ноги»)
В ролях: Идрис Эльба («Лютер», «Тор», «Мстители»), Тильда Суинтон («Загадочная история Бенджамина Баттона», «Доктор Стрэндж»)
Отечественная спортивная комедия с Владимиром Сычевым, широко известным по сериалу «Физрук». На этот раз ему, а не Дмитрию Нагиеву, пришлось перевоплощаться в учителя физкультуры.
Бывший главный тренер сборной России по регби возвращается на свою малую родину. Он вынужден начать все сначала: устроиться на работу обычным физруком, собирать молодую команду и вести ее к чемпионству. Как в короткий срок создать сплоченный коллектив из хулиганов, которые друг друга не переваривают, предстоит решить нашему герою.
Съемки проходили в Красноярске при поддержке Федерации регби России с целью популяризации этого вида спорта. В эпизодических ролях снялись настоящие игроки команд по регби «Енисей-СТМ» (12-кратный чемпион России) и «Красный Яр» (10-кратный чемпион России).
Дата выхода: 8 сентября 2022
Режиссер: Ирина Гобозашвили
В ролях: Владимир Сычев («Физрук»), Елена Бирюкова («Саша+Маша»), Ольга Хохлова, Владимир Стеклов
Американские кинематографисты сняли ремейк культового новогоднего фильма Эльдара Рязанова. В этом им помогал российский режиссер и продюсер Марюс Вайсберг.
Действие, разумеется, происходит в США. Главные герои, как и в советском оригинале, встречают свою любовь благодаря невероятному стечению обстоятельств. Гриффин по ошибке попадает в другой город и входит в дом Марго, считая его своим. В канун праздника их жизни переворачиваются с ног на голову.
«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира»,
– прокомментировал съемки Вайсберг.
Дата выхода: 8 сентября 2022
Режиссер: Марюс Вайсберг («Бабушка легкого поведения»)
В ролях: Эмма Робертс («Крик 4», «Американская история ужасов», племянница Джулии Робертс), Томас Манн, Мэделин Петш («Ривердейл»), Льюис Тан («Дэдпул 2»)
Российский триллер о потаенных страхах с Владимиром Машковым в главной роли. Однажды в двери миллиардера, летчика, стажера-полицейского и молодой матери с дочерью постучался незнакомец. Каждому знакомо это чувство тревоги – стоит ли открывать?
Персонажам предстоит оказаться перед лицом неизвестности, для каждого событие оборачивается столкновением с собственными страхами.
По словам создателей, главная трудность заключалась в съемках с первого дубля. Это должно помочь зрителям достигнуть эффекта полного погружения.
Дата выхода: 15 сентября 2022
Режиссер: Владимир Маслов
В ролях: Владимир Машков («Движение вверх», «Статский советник», «Охота на пиранью», «Вор»), Александра Бортич («Шакал», «Полицейский с Рублевки»), Кирилл Кяро, Тихон Жизневский
Семейное фэнтези российского производства – новое изложение старой истории, появившейся в европейском фольклоре семь веков назад. Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя.
Для фильма были созданы масштабные декорации, а над компьютерной графикой специалисты работали около двух лет. Особенное внимание уделялось проработке персонажей волков. Основной музыкальной темой послужила песня рок-группы «Би-2» «Волки».
Согласно оценкам, у «Красной Шапочки» 2022 года высокие зрительские ожидания. Доходы от проката авторы проекта передадут в благотворительный фонд, оказывающий помощь детям-сиротам.
Дата выхода: 22 сентября 2022
Режиссер: Лина Арифулина
В ролях: Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова, Ирина Розанова