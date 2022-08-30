5 кинопремьер сентября: яркие новинки осеннего сезона

Фэнтези про Джинна и Красную Шапочку, комедия с физруком в исполнении Владимира Сычева, триллер с Владимиром Машковым в главной роли и американский ремейк советской «Иронии судьбы» ждут вас в сентябре.

Фото: Bfm.ru Новосибирск Bfm.ru Новосибирск

«Три тысячи лет желаний»

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Романтическое фэнтези совместного американо-австралийского производства с Тильдой Суинтон и Идрисом Эльбой. Вот уже три тысячи лет Джинн наблюдает за рождением и гибелью цивилизаций, один владелец сосуда сменяет другого, но никто не успевает его освободить.

В наши дни кувшин попадает к женщине-ученому. Она помнит, чем обычно заканчиваются такие истории, и не спешит загадывать свои три желания. В итоге оба получают куда больше, чем могли мечтать.

Бюджет проекта составил солидные 60 миллионов долларов. Известно, что в съемках пытался принять участие Николас Кейдж, но стороны не смогли договориться.

Дата выхода: 8 сентября 2022

«Начать сначала»

Отечественная спортивная комедия с Владимиром Сычевым, широко известным по сериалу «Физрук». На этот раз ему, а не Дмитрию Нагиеву, пришлось перевоплощаться в учителя физкультуры.

Бывший главный тренер сборной России по регби возвращается на свою малую родину. Он вынужден начать все сначала: устроиться на работу обычным физруком, собирать молодую команду и вести ее к чемпионству. Как в короткий срок создать сплоченный коллектив из хулиганов, которые друг друга не переваривают, предстоит решить нашему герою.

Съемки проходили в Красноярске при поддержке Федерации регби России с целью популяризации этого вида спорта. В эпизодических ролях снялись настоящие игроки команд по регби «Енисей-СТМ» (12-кратный чемпион России) и «Красный Яр» (10-кратный чемпион России).

Дата выхода: 8 сентября 2022

Режиссер: Ирина Гобозашвили

«Ирония судьбы в Голливуде»

Американские кинематографисты сняли ремейк культового новогоднего фильма Эльдара Рязанова. В этом им помогал российский режиссер и продюсер Марюс Вайсберг.

Действие, разумеется, происходит в США. Главные герои, как и в советском оригинале, встречают свою любовь благодаря невероятному стечению обстоятельств. Гриффин по ошибке попадает в другой город и входит в дом Марго, считая его своим. В канун праздника их жизни переворачиваются с ног на голову.

«Я очень рад, что наше советское культурное наследие теперь станет достоянием всего мира»,

– прокомментировал съемки Вайсберг.

Дата выхода: 8 сентября 2022

«Кто там?»

Российский триллер о потаенных страхах с Владимиром Машковым в главной роли. Однажды в двери миллиардера, летчика, стажера-полицейского и молодой матери с дочерью постучался незнакомец. Каждому знакомо это чувство тревоги – стоит ли открывать?

Персонажам предстоит оказаться перед лицом неизвестности, для каждого событие оборачивается столкновением с собственными страхами.

По словам создателей, главная трудность заключалась в съемках с первого дубля. Это должно помочь зрителям достигнуть эффекта полного погружения.

Дата выхода: 15 сентября 2022

«Красная Шапочка»

Семейное фэнтези российского производства – новое изложение старой истории, появившейся в европейском фольклоре семь веков назад. Спасая свой город от волков, Красная Шапочка должна раскрыть тайну исчезновения своего отца Волкобоя.

Для фильма были созданы масштабные декорации, а над компьютерной графикой специалисты работали около двух лет. Особенное внимание уделялось проработке персонажей волков. Основной музыкальной темой послужила песня рок-группы «Би-2» «Волки».

Согласно оценкам, у «Красной Шапочки» 2022 года высокие зрительские ожидания. Доходы от проката авторы проекта передадут в благотворительный фонд, оказывающий помощь детям-сиротам.