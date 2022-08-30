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3 часа назад

Майкл Джексон мечтал сыграть главную роль в «Песочном человеке»

Inc-News

Знаменитый исполнитель даже выпрашивал у Warner Bros. дать ему роль Морфея.

Майкл Джексон мечтал сыграть в «Песочном человеке»
Фото: Inc-NewsInc-News

При жизни легендарный певец Майкл Джексон не раз высказывался на тему того, что хотел бы стать профессиональным актером. Как сейчас выяснилось, свои мечты певец пытался даже воплотить в жизнь.

Как рассказал писатель Нил Гейман, чьи романы и экранизировала кинокомпания Warner Bros. в сериал «Песочный человек», в этом проекте мог появиться и Майкл Джексон.

Еще в середине девяностых годов прошлого века, когда только началась подготовка к экранизации, певец связывался с прод.серами и просил взять его на роль Морфея, которая по книгам казалась ему ближе всего.

Правда, исполнителя на эту роль так и не утвердили, испугавшись, что своей звездностью Майкл Джексон затмит саму идею фильма.

Кстати, в последнем, недавно вышедшем сезоне «Песочного человека» роль властителя снов Морфея сыграл актер Том Старридж.

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