Майкл Джексон мечтал сыграть в «Песочном человеке»

Знаменитый исполнитель даже выпрашивал у Warner Bros. дать ему роль Морфея.
При жизни легендарный певец Майкл Джексон не раз высказывался на тему того, что хотел бы стать профессиональным актером. Как сейчас выяснилось, свои мечты певец пытался даже воплотить в жизнь.
Как рассказал писатель Нил Гейман, чьи романы и экранизировала кинокомпания Warner Bros. в сериал «Песочный человек», в этом проекте мог появиться и Майкл Джексон.
Еще в середине девяностых годов прошлого века, когда только началась подготовка к экранизации, певец связывался с прод.серами и просил взять его на роль Морфея, которая по книгам казалась ему ближе всего.
Правда, исполнителя на эту роль так и не утвердили, испугавшись, что своей звездностью Майкл Джексон затмит саму идею фильма.
Кстати, в последнем, недавно вышедшем сезоне «Песочного человека» роль властителя снов Морфея сыграл актер Том Старридж.