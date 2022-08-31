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21 минуту назад

Николас Кейдж сыграет главную роль в новой комедии студии A24

Чемпионат.comиещё 1

Издание Deadline сообщило, что Николасу Кейджу досталась главная роль в новой комедии киностудии A24. Её продюсером стал Ари Астер, снявший хорроры «Солнцестояние» и «Реинкарнация».

Николас Кейдж сыграет главную роль в новой комедии A24
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Режиссёром проекта под названием Dream Scenario выступит Кристоффер Боргли. У постановщика есть один выпущенный фильм — в 2022 году вышла комедия «Тошнит от себя». Также Боргли будет отвечать и за сценарий картины.

Деталей Dream Scenario нет. Известно, что это будет комедийный фильм с Николасом Кейджем в главной роли, другие детали и актёры ещё держатся в секрете.

У Кейджа наступает белая полоса в карьере. После череды неудачных лент актёр вернулся в киноиндустрию и с новыми силами готов работать. Об этом он рассказывал ранее.

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