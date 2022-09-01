Любовь за деньги: 10 провокационных фильмов о секс-работницах

Во все времена зрителей привлекают фильмы и сериалы о теневых сторонах жизни и ее запретных сферах, например, фильмы об опасном мире табуированной секс-работы. К выходу в онлайн-кинотеатре KION сериала «Жизнь по вызову», который исследует устройство рынка эскорт-услуг в России и рассказывает реальные истории девушек, втянутых в этот бизнес, представляем подборку из 10 фильмов об этом мире.

Фото: WMJ.ru WMJ.ru

1 «Жизнь по вызову»

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Оригинальный проект онлайн-кинотеатра KION и братьев Андреасян без прикрас показывает жизнь девушек, которые подались в опасный мир эскорта. У каждой из них свои причины: кому-то нужны деньги, кто-то грезит легкой и богатой жизнью, а кто-то просто получает удовольствие. Действие происходит вокруг агентства, которым управляет человек по прозвищу Волшебник. Под видом консалтинговых услуг он обеспечивает эскортницами своих богатых клиентов. С виду его жизнь кажется завидной: он симпатичный и успешный, он примерный семьянин. Однако мир Волшебника рушится в момент, когда его бизнесом всерьез решает заняться полиция. Под угрозой оказываются теплые отношения Волшебника с дочерью, которая не должна узнать, чем на самом деле занимается ее папа.

2 «Молода и прекрасна»

Фильм Франсуа Озона смотрит на проблему эскорта с другой стороны и, по правде говоря, не называет его явной проблемой. Секс за деньги – добровольное желание молодой и прекрасной парижанки Изабель, которой едва исполнилось 17. Переломным моментом в тайной секс-работе героини становится смерть ее необычного клиента от сердечного приступа во время ласк. Этот случай раскрывает тайну Изабель ее семье.

3 «Интердевочка»

Один из главных хитов нашего перестроечного кино, снятый Петром Тодоровским. В фильме честно и откровенно показана жизнь советской валютной проститутки Тани Зайцевой: работая медсестрой, она вынуждена маневрировать между уважаемой профессией и жизнью ночной бабочки, которой нужно проникать в иностранные гостиницы, оставаться там благодаря взяткам и так же незаметно исчезать.

4 «Ева»

В этом французском фильме с Гаспаром Ульелем и Изабель Юппер за секс-работу отвечает юноша по имени Бертран. Когда его пожилой клиент, драматург, умирает от сердечного приступа, Бертран крадет рукопись новой пьесы и присваивает себе. Бертран получает деньги и славу, готовится завести семью, но публика ждет от него нового творчества, на которое он не способен. Все меняется, когда Бертран встречает «коллегу»-проститутку в возрасте Еву.

5 «Элис»

У Элис, женщины средних лет, все в браке было хорошо, пока она не узнала, что ее супруг зависим от эскорт-услуг. Элис пришла в шок и уныние, прикинув, сколько денег из семейного бюджета ушло на оплату секс-услуг, и не придумала ничего лучше, чем самой податься в эскортницы. Оказалось, что типаж Элис очень востребован, и рынок готов принять не только юных и тонких девушек.

6 «Красотка»

Знаменитый фильм с Джулией Робертс и Ричардом Гиром, недавно отметивший свое 30-летие. Проститутка Вивьен свела с ума финансового магната Эдварда Льюиса, и после ночи с ней он не смог выкинуть девушку из головы. Эдвард предлагает Вивьен стать его деловой спутницей — но сначала девушку надо научить хорошим манерам. За разговорами с ней Эдвард узнает немало шокирующего о жизни секс-работницы.

7 «Купи меня»

Соврав маме о стажировке, студентка филологического факультета Катя оказывается в Абу-Даби, где устраивает скандал, отказавшись быть проституткой для шейхов. Из-за Кати все девушки, приехавшие с ней, отправляются домой, и у Кати начинается новый этап жизни. Новые подруги Лиза и Галя учат ее тонкостям дорогого эскорта и рассказывают, как стать девушкой, за которую всегда будут платить. Циничного в мире московской секс-работы оказывается куда больше.

8 «Эскорт»

Фильм Уилла Слокомба посмотрит на рынок эскорта в комедийном ключе. Проститутка Натали согласна удовлетворять любые желания своих клиентов. Однажды в баре с ней знакомится сексуально озабоченный журналист Митч, но ее предложение в услугах он отвергает, потому что ему непривычно платить за секс. Но уже на следующий день Митча увольняют с работы за связь со стажеркой, и теперь ему срочно нужен сенсационный материал, чтобы получить новую работу. Митч уверен, что помочь ему с этим сможет только Натали.

9 «Лиля навсегда»

Один из самых жестоких фильмов о девичьей проституции с Оксаной Акиньшиной в главной роли. Мама 16-летней Лили уехала в Америку с новым любовником, и Лиля поняла, что ее бросили на произвол судьбы. Дорога привела девушку в Швецию, на которую у нее были большие надежды, однако ей было уготовано стать секс-работницей. В фильме откровенно и мрачно показана жизнь бесправных девушек за границей.

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