Лучшие фильмы сентября 2022 года

От «Пиноккио» и «Блондинки» до «Тора 4» в онлайне.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На сентябрь намечен цифровой релиз нескольких примечательных фильмов, да и кинотеатры не останутся без кино. В этом материале мы собрали все фильмы сентября, за которыми стоит следить.

Видео дня

«Преступления будущего»

Дата выхода: 1 сентября. Режиссёр: Дэвид Кроненберг. В главных ролях: Вигго Мортенсен, Леа Сейду, Кристен Стюарт и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: фантастика, триллер. Рейтинг «Кинопоиска»: 5,9 из 10 (4378 оценок). Рейтинг IMDB: 5,9 из 10 (19 тыс. оценок).

События фильма разворачиваются в недалёком будущем, где человечество начало стремительно эволюционировать. Люди перестали чувствовать боль, а на их телах растут новые наросты и конечности. Кто-то принял изменения, а кто-то — отвергает их и даже превращает борьбу с эволюцией в шоу.

Режиссёр Дэвид Кроненберг собрал именитых актёров вроде Вигго Мортенсена и Леа Сейду, однако ждать от кино типичной «голливудщины» не стоит. Это авторская работа, которая не стремится угодить зрителю. Если хотите посмотреть что-то оригинальное, обратите на новинку внимание.

«Три тысячи лет желаний»

Дата выхода: 8 сентября. Режиссёр: Джордж Миллер. В главных ролях: Тильда Суинтон, Идрис Эльба, Пиа Тандерболт и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: фэнтези, мелодрама. Рейтинг IMDB: 6,9 из 10 (2,8 тыс. оценок).

Главные герои новой картины Джорджа Миллера — джинн, который живёт уже более трёх тысяч лет, и гениальная учёная. Девушка обретает власть над джинном, но не торопится загадывать желания — она знает, что судьба прошлых хозяев сложилась трагично. В итоге героям придётся провести вместе немало времени и изменить взгляды на жизнь.

Похоже, в этот раз автор «Безумного Макса» решил снять что-то лёгкое, но многозначительное. Увы, западные зрители проигнорировали новинку и не стали покупать билеты на сеанс. Быть может, наши кинотеатры смогут собрать внушительную кассу?

«Ирония судьбы в Голливуде»

Дата выхода: 8 сентября. Режиссёр: Марюс Вайсберг. В главных ролях: Эмма Робертс, Томас Манн, Мэделин Петш и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: мелодрама, комедия.

Не только наши киноделы заимствуют идеи у западных коллег. В этот раз американцы взяли за основу культовый советский фильм. Фабула осталась прежней: герои живут в разных городах и занимаются своими делами — их связывает только идентичный адрес. Однажды это совпадение сводит персонажей и всерьёз меняет их жизни.

Получится ли фильм прикольным или ожидаемо провалится, узнаем уже 8 сентября.

«Тихое озеро»

Дата выхода: 8 сентября. Режиссёр: Бретт Бентман. В главных ролях: Том Хэллум, Билли Блэр, Линдси Мари Уилсон и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: ужасы, боевик. Рейтинг IMDB: 2,6 из 10 (432 оценки).

Авторы «Тихого озера» явно вдохновлялись франшизой «Челюсти». По сюжету в небольшом техасском городке находят обглоданные тела туристов. Власти пытаются замять историю, но местный егерь не готов сдаваться. Герой ищет ответы и натыкается на гигантскую акулу, которая вот-вот слопает всех отдыхающих.

«Пиноккио»

Дата выхода: 8 сентября. Режиссёр: Роберт Земекис. В главных ролях: Бенджамин Эван Эйнсуорт, Том Хэнкс, Джозеф Гордон-Левитт и другие. Где смотреть: Disney+. Жанр: мюзикл, фэнтези, драма.

В 2022 году Пиноккио необычайно популярен. 9 декабря на Netflix выйдет мультфильм от Гильермо Дель Торо, а игру Lies of P назвали одним из главных хитов недавней gamescom. А ещё на 8 сентября намечен цифровой релиз фильма про Пиноккио. Громкое имя режиссёра и звёздный актёрский состав намекают, что кино будет годным.

«Тор: Любовь и гром»

Дата выхода: 8 сентября. Режиссёр: Тайка Вайтити. В главных ролях: Крис Хемсворт, Натали Портман, Кристиан Бэйл и другие. Где смотреть: Disney+. Жанр: фантастика, боевик, комедия. Рейтинг «Кинопоиска»: 6,4 из 10 (48 тыс. оценок). Рейтинг IMDB: 6,7 из 10 (172 тыс. оценок).

Мы уже делились впечатлениями от четвёртого сольника про Тора. Фильм получился сомнительным — отсюда и не самые лучшие отзывы, и резкое падение сборов после рекордного старта. «Любовь и гром», наверное, самый спорный фильм киновселенной Marvel за долгие годы — и уже 8 сентября его смогут оценить все желающие.

«Джиперс Криперс: Возрождённый»

Дата выхода: 15 сентября. Режиссёр: Тимо Вуоренсола. В главных ролях: Сидни Крейвен, Имран Адамс, Жарро Бенжамен и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: ужасы.

В начале нулевых франшиза про Крипера была популярной, однако связанный с режиссёром сексуальный скандал и провал третьей части чуть не убили серию. К счастью, загадочный монстр вернётся на большие экраны уже 15 сентября. Надеемся, Крипер не забыл, как нагонять жути и рвать людишек на части.

«Не говори никому»

Дата выхода: 15 сентября. Режиссёр: Кристиан Тафдруп. В главных ролях: Мортен Буриан, Сидсель Сим Кох, Федя ван Хейт и другие. Где смотреть: Shudder. Жанр: ужасы, триллер.

«Не говори никому» — хоррор о молодой семье, которая завела на отдыхе новых знакомых и наведалась к ним в гости. Вскоре выясняется, что новые товарищи не особо дружелюбны и хотят превратить жизнь героев в кошмар.

«Плавучий дом»

Дата выхода: 16 сентября. Режиссёр: Хироясу Исида. В главных ролях: Муцуми Тамура, Асами Сэто, Кана Ханадзава и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: аниме, фэнтези.

«Плавучий дом» — аниме про школьников, которые пробрались в заброшенный дом и угодили в аномалию. Постройка телепортировалась в самое сердце океана и дрейфует в неизвестном направлении. Теперь ребятам предстоит отыскать дорогу домой и разобраться, что произошло.

«Красная шапочка»

Дата выхода: 22 сентября. Режиссёр: Лина Арифулина. В главных ролях: Таисья Калинина, Данила Якушев, Екатерина Климова и другие. Где смотреть: в кинотеатрах. Жанр: фэнтези, приключения.

«Красная шапочка» — российское фэнтези на основе популярной сказки. В переосмыслении героиня столкнётся с целой армией волков: клыкастые монстры уже убили её отца, а теперь готовятся съесть остальных людей. Остановить зло по силам только Красной шапочке.

«Блондинка»

Дата выхода: 23 сентября. Режиссёр: Эндрю Доминик. В главных ролях: Ана де Армас, Бобби Каннавале, Эдриан Броуди и другие. Где смотреть: Netflix. Жанр: биография, драма.

«Блондинка» расскажет историю жизни Мэрилин Монро. В главной роли очаровательная Ана де Армас. Фильм, помимо звёзды в главной роли, отличается высоким возрастным рейтингом — по словам актрисы, никак иначе эту историю не рассказать.