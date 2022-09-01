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3 часа назад

Вокалистка группы "Моя Мишель" назвала любимые фильмы

Катя Кобышева

По тому, какие фильмы выбирает человек, о нем можно многое узнать. Вокалистка и основательница группы «Моя Мишель» Татьяна Ткачук в эксклюзивном интервью "Рамблеру" рассказала, какие фильмы ее вдохновляют.

«Клан Сопрано»

Кадр из сериала "Клан Сопрано"

Не фильм, а целый сериал, который Татьяна Ткачук недавно пересмотрела в пятый раз.

«Меня поражают детали, юмор, тонкое знание людей, шедеврально снятые сны Тони Сопрано и, безусловно, лучший сценарий за всю историю существования сериалов», — вот так объяснила артистка свою любовь к сериалу.

«Мария, Мирабелла»

Кадр из фильма "Мария, Мирабелла"

Этот фильм Татьяна Ткачук любит с детства.

«В местном кинотеатре был небольшой набор картин для детей, всякие там «ералаши» в основном, поэтому фильм «Мария, Мирабелла» я смотрела много раз и очень его любила, ассоциировала себя с этими маленькими девочками-спасительницами, обожала светлячка в огромных ботинках», рассказала артистка.

«Король лев»

Кадр из фильма "Король лев"

Этот красивый фильм Татьяна Ткачук смотрела вместо со своей командой. Особенно артистка отметила фантастическую графику, а Тимон и Пумба — ее главные любимчики.

«Белый Бим Черное ухо»

Кадр из фильма "Белый Бим Черное Ухо"

Грустный фильм, который стоит посмотреть один раз.

«Я с детства ненавижу, когда обижают животных, в нем так глубоко и чутко показана преданность собаки человеку, безусловная любовь», — говорит Татьяна Ткачук.

Судьба шотландского сеттера Стива, сыгравшего Бима, также сложилась трагически. Хозяин часто сдавал его в аренду на съемки, которые могли длиться до полутора лет. Пес очень тосковал и в конце концов его сердце не выдержало.

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