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1 час назад

Звезда "Гарри Поттера" Глисон сыграет в сиквеле "Джокера"

Газета.Ruиещё 2

Ирландец Брендан Глисон, сыгравший Аластора Грюма в «Гарри Поттере», присоединился к Хоакину Фениксу и Леди Гаге в сиквеле «Джокера» Тодда Филлипса. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на свои источники.

Звезда "Гарри Поттера" Глисон сыграет в сиквеле "Джокера"
Фото: Lisa O'Connor/Global Look PressLisa O'Connor/Global Look Press

При этом Warner Bros. пока не комментировала информацию о кастинге. Ожидается, что к роли Софи Дюмон также вернется актриса Зази Битц.

Производство «Джокера 2» запланировано на декабрь 2022 года. Премьера должна состояться 4 октября 2024 года.

Режиссером фильма снова выступит Тодд Филлипс. Он также напишет сценарий в соавторстве с номинантом на премию «Оскар» Скоттом Сильвером. Инсайдеры полагают, что действие сиквела будет происходить в психлечебнице Аркхем, событиями в которой заканчивается первый фильм.

Премьера фильма «Джокер» состоялась в 2019 году. Лента стала самым кассовым фильмом с рейтингом R (17+), собрав $1,07 млрд. Она также получила два «Оскара» за лучшую мужскую роль (Хоакин Феникс) и музыку (Хильдур Гуднадоуттир). Всего «Джокер» соревновался в 11 номинациях.

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