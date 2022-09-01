Звезда "Гарри Поттера" Глисон сыграет в сиквеле "Джокера"

Фото: Lisa O'Connor/Global Look Press Lisa O'Connor/Global Look Press

При этом Warner Bros. пока не комментировала информацию о кастинге. Ожидается, что к роли Софи Дюмон также вернется актриса Зази Битц.

Производство «Джокера 2» запланировано на декабрь 2022 года. Премьера должна состояться 4 октября 2024 года.

Режиссером фильма снова выступит Тодд Филлипс. Он также напишет сценарий в соавторстве с номинантом на премию «Оскар» Скоттом Сильвером. Инсайдеры полагают, что действие сиквела будет происходить в психлечебнице Аркхем, событиями в которой заканчивается первый фильм.