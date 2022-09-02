Появились первые кадры из перезапуска "Восставшего из ада"

Первые кадры из предстоящей кинокартины опубликовал онлайн-кинотеатр Hulu.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Фотографии появились в издании Entertainment Weekly. На кадрах можно увидеть сенобита и других персонажей нового «Восставшего из ада».

Перезапуском кинокартины занимается Дэвид Брукнер. Премьера фильма назначена на 7 октября 2022 года.

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По словам авторов новой кинокартины, они покажут совершенно другую историю. В ней будет рассказано о молодой женщине с зависимостью и компульсивным поведением. Она случайно откроет загадочную шкатулку, что приведёт к хаосу.

Премьера перезапуска запланирована на 7 октября в сервисе Hulu.

Оригинальный фильм «Восставший из ада» основан на одноимённой повести британского писателя Клайва Баркера. Он вышел в 1987 году.

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В кинокартине было рассказано о том, что главный герой купил на восточном базаре старинную шкатулку. Согласно легенде, она может доставить человеку неземное наслаждение.

В этом предмете обитают демоны-сенобиты, но главный герой сначала не догадывается, что шкатулка – это настоящий портал в Ад.

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