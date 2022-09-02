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49 минут назад

Создатели перезапуска «Восставшего из ада» поделились первыми кадрами из фильма

runews24.ru

Первые кадры из предстоящей кинокартины опубликовал онлайн-кинотеатр Hulu.

Появились первые кадры из перезапуска "Восставшего из ада"
Фото: runews24.rurunews24.ru

Фотографии появились в издании Entertainment Weekly. На кадрах можно увидеть сенобита и других персонажей нового «Восставшего из ада».

Перезапуском кинокартины занимается Дэвид Брукнер. Премьера фильма назначена на 7 октября 2022 года.

runews24.ru

По словам авторов новой кинокартины, они покажут совершенно другую историю. В ней будет рассказано о молодой женщине с зависимостью и компульсивным поведением. Она случайно откроет загадочную шкатулку, что приведёт к хаосу.

Премьера перезапуска запланирована на 7 октября в сервисе Hulu.

Оригинальный фильм «Восставший из ада» основан на одноимённой повести британского писателя Клайва Баркера. Он вышел в 1987 году.

runews24.ru

В кинокартине было рассказано о том, что главный герой купил на восточном базаре старинную шкатулку. Согласно легенде, она может доставить человеку неземное наслаждение.

В этом предмете обитают демоны-сенобиты, но главный герой сначала не догадывается, что шкатулка – это настоящий портал в Ад.

runews24.ru

Первый фильм получи от пользователей портала IMDb 6,9 балла из 10-ти. Посетители «Кинопоиска» поставили хоррору 7,1 из 10-ти. Было снято девять продолжений «Восставшего из ада».

Фильмы,Дэвид Брукнер,Клайв Баркер,
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