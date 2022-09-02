Появились первые кадры из перезапуска "Восставшего из ада"

Первые кадры из предстоящей кинокартины опубликовал онлайн-кинотеатр Hulu.
Фотографии появились в издании Entertainment Weekly. На кадрах можно увидеть сенобита и других персонажей нового «Восставшего из ада».
Перезапуском кинокартины занимается Дэвид Брукнер. Премьера фильма назначена на 7 октября 2022 года.
По словам авторов новой кинокартины, они покажут совершенно другую историю. В ней будет рассказано о молодой женщине с зависимостью и компульсивным поведением. Она случайно откроет загадочную шкатулку, что приведёт к хаосу.
Премьера перезапуска запланирована на 7 октября в сервисе Hulu.
Оригинальный фильм «Восставший из ада» основан на одноимённой повести британского писателя Клайва Баркера. Он вышел в 1987 году.
В кинокартине было рассказано о том, что главный герой купил на восточном базаре старинную шкатулку. Согласно легенде, она может доставить человеку неземное наслаждение.
В этом предмете обитают демоны-сенобиты, но главный герой сначала не догадывается, что шкатулка – это настоящий портал в Ад.
Первый фильм получи от пользователей портала IMDb 6,9 балла из 10-ти. Посетители «Кинопоиска» поставили хоррору 7,1 из 10-ти. Было снято девять продолжений «Восставшего из ада».