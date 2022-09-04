В начальный титрах «Иронии судьбы» нашли орфографические ошибки

Ежегодно россиянам приходится пересматривать новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», что транслируют государственные канала 31 декабря. Однако, не все замечали некоторых оплошностей, что есть в самом начале картины, сообщает издание CTnews.

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По данным издания, в советском фильме пропущено несколько ошибок в начальных титрах вступления.

Так в вводном тексте-описании допущена сначала ошибка в слове «исключительно», где пропущена одна буква «л», а наречие «только» в принципе не нужно, так как слово «исключительно» уже выражает тот же смысл.