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1 час назад

В начальный титрах «Иронии судьбы» нашли орфографические ошибки

runews24.ruиещё 2

Ежегодно россиянам приходится пересматривать новогоднюю комедию «Ирония судьбы, или С легким паром!», что транслируют государственные канала 31 декабря. Однако, не все замечали некоторых оплошностей, что есть в самом начале картины, сообщает издание CTnews.

В начальный титрах «Иронии судьбы» нашли орфографические ошибки
Фото: runews24runews24

По данным издания, в советском фильме пропущено несколько ошибок в начальных титрах вступления.

Так в вводном тексте-описании допущена сначала ошибка в слове «исключительно», где пропущена одна буква «л», а наречие «только» в принципе не нужно, так как слово «исключительно» уже выражает тот же смысл.

«Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь», — написали создатели фильма в описании.

Ирония судьбы, или с легким паром!,
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