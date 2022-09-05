Новая версия «Человека-паука: Нет пути домой» возглавила кинопрокат

Обновленная версия фильма киновселенной Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» вышла 1 сентября в США и других странах и смогла занять лидирующее положение в прокате.

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Режиссер Джон Уоттс расширил фильм на 11 минут, что помогло собрать полные залы. За выходные кинокартина положила в копилку компании 6 миллионов долларов, обогнав боевик «Топ Ган: Мэверик», сообщает издание Variety.