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1 час назад

Новая версия «Человека-паука: Нет пути домой» возглавила кинопрокат в США

Слово и Делоиещё 3

Обновленная версия фильма киновселенной Marvel «Человек-паук: Нет пути домой» вышла 1 сентября в США и других странах и смогла занять лидирующее положение в прокате.

Новая версия «Человека-паука: Нет пути домой» возглавила кинопрокат
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Режиссер Джон Уоттс расширил фильм на 11 минут, что помогло собрать полные залы. За выходные кинокартина положила в копилку компании 6 миллионов долларов, обогнав боевик «Топ Ган: Мэверик», сообщает издание Variety.

Сегодня «Человек-паук: Нет пути домой» получил 1,440 миллиардов долларов. Напомним, что картина занимает 6 место в списке самых кассовых фильмов. Ее хронометраж составил 148 минут, к которым можно добавить еще 11, поэтому она является самой длинной в истории Человека-паука.

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