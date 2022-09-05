Хоть не стаканчик кофе! В новой серии «Доме дракона» нашли смешной ляп

В какой-то момент «Игра престолов» буквально прославилась смешными ляпами — особенно популярным стал момент, когда в серии появился стакан из «Старбакса». Позже эпизод обновили и кофе убрали из кадра, но интернет всё помнит.
Вот и «Дом дракона» решил не подрывать мемную традицию: в сериале из-за неизвестной болезни король Визерис теряет пару пальцев. Чтобы скрывать их на съёмках используют зелёную перчатку, однако в одной сцене третьей серии забыли наложить графику — в итоге два пальца короля в зелёной перчатке попали в серию.
Вскоре HBO наверняка обновит сцену и уберёт нелепую ошибку, но приятно, что кто-то в компании явно ценит такие забавные ляпы. Следующая серия «Дома дракона» выйдет через неделю, утром 12 сентября.