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3 часа назад

Хоть не стаканчик кофе! В новой серии «Доме дракона» нашли смешной ляп

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В какой-то момент «Игра престолов» буквально прославилась смешными ляпами — особенно популярным стал момент, когда в серии появился стакан из «Старбакса». Позже эпизод обновили и кофе убрали из кадра, но интернет всё помнит.

Хоть не стаканчик кофе! В новой серии «Доме дракона» нашли смешной ляп
Фото: СкриншотСкриншот

Вот и «Дом дракона» решил не подрывать мемную традицию: в сериале из-за неизвестной болезни король Визерис теряет пару пальцев. Чтобы скрывать их на съёмках используют зелёную перчатку, однако в одной сцене третьей серии забыли наложить графику — в итоге два пальца короля в зелёной перчатке попали в серию.

Вскоре HBO наверняка обновит сцену и уберёт нелепую ошибку, но приятно, что кто-то в компании явно ценит такие забавные ляпы. Следующая серия «Дома дракона» выйдет через неделю, утром 12 сентября.

Фильмы,Игра престолов,Starbucks,
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