Хоть не стаканчик кофе! В новой серии «Доме дракона» нашли смешной ляп

В какой-то момент «Игра престолов» буквально прославилась смешными ляпами — особенно популярным стал момент, когда в серии появился стакан из «Старбакса». Позже эпизод обновили и кофе убрали из кадра, но интернет всё помнит.

Фото: Скриншот Скриншот

Вот и «Дом дракона» решил не подрывать мемную традицию: в сериале из-за неизвестной болезни король Визерис теряет пару пальцев. Чтобы скрывать их на съёмках используют зелёную перчатку, однако в одной сцене третьей серии забыли наложить графику — в итоге два пальца короля в зелёной перчатке попали в серию.