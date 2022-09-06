Почему критики не в восторге от режиссёрской работы Оливии Уайлд

Первые отзывы на «Не волнуйся, дорогая» негативные . Фильм Оливии Уайльд заслужил короткие овации в Венеции, но критики не в восторге. Брайан Винер, например, оценивая актерскую игру Гарри Стайлса, говорит, что тот смотрится неестественным рядом со своей партнершей по фильму — великолепной Флоренс Пью. Также критик прокомментировал слова бывшего солиста One Direction о том, что в будущем он сосредоточится на музыке, а не на актерской карьере.