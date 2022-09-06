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2 часа назад

Почему критики не в восторге от режиссёрской работы Оливии Уайлд

Super.ru

Первые отзывы на «Не волнуйся, дорогая» негативные . Фильм Оливии Уайльд заслужил короткие овации в Венеции, но критики не в восторге. Брайан Винер, например, оценивая актерскую игру Гарри Стайлса, говорит, что тот смотрится неестественным рядом со своей партнершей по фильму — великолепной Флоренс Пью. Также критик прокомментировал слова бывшего солиста One Direction о том, что в будущем он сосредоточится на музыке, а не на актерской карьере.

Почему критики не в восторге от режиссёрской работы Оливии Уайлд
Фото: Super.ruSuper.ru

«Что же, хорошо ему и повезло нам», — лаконично выразил мнение Винер. Также кинокритик назвал картину «еще одним крестовым походом феминисток», уточнив, что «в этом нет ничего плохого, просто фильм не очень хорош».

Как бы там ни было, эта киноработа уже в любом случае увековечена из-за скандала вокруг романа Оливии и Гарри Стайлса, а также слухов о ссоре между Уайльд и звездой фильма Флоренс Пью. Последняя появилась вчера на премьере, но в сторону Оливии даже не смотрела.

Фильмы,Гарри Стайлс,Оливия Уайлд,
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