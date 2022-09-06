Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+23° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
29 минут назад

О суде между Деппом и Херд снимут документальный фильм

Lenta.ruиещё 2

На платформе Discovery+ выйдет двухсерийный документальный фильм, который будет посвящен судебным разбирательствам между американскими актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает Metro.

О суде между Деппом и Херд снимут документальный фильм
Фото: Lenta.ruLenta.ru

В проект под названием «Джонни против Эмбер: Суд в США» будут включены интервью с адвокатом Деппа, юристами и репортерами.

Первая серия ленты станет доступна 16 сентября этого года. В ней создатели осветят судебный процесс со стороны звезды «Пиратов Карибского моря», а также изучат его «жестокое детство и зависимость от наркотиков», чтобы представить «альтернативную версию событий, которая показывает, что Джонни сам стал жертвой домашнего насилия».

Вторая часть фильма будет посвящена стороне Эмбер Херд. В ней представят подробное описание сексуального насилия, впервые рассказанного актрисой на камеру, а также осветят хейт в социальных сетях, который обрушился на звезду «Аквамена» со стороны поклонников Деппа.

Документальная картина станет продолжением проекта «Джонни против Эмбер», который вышел в 2020-м году и был посвящен иску о клевете, поданному Деппом на издание The Sun и бывшую супругу, обвинившую его в домашнем насилии.

Фильмы,Аквамен,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители