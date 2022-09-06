О суде между Деппом и Херд снимут документальный фильм

На платформе Discovery+ выйдет двухсерийный документальный фильм, который будет посвящен судебным разбирательствам между американскими актерами и бывшими супругами Джонни Деппом и Эмбер Херд. Об этом сообщает Metro.

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В проект под названием «Джонни против Эмбер: Суд в США» будут включены интервью с адвокатом Деппа, юристами и репортерами.

Первая серия ленты станет доступна 16 сентября этого года. В ней создатели осветят судебный процесс со стороны звезды «Пиратов Карибского моря», а также изучат его «жестокое детство и зависимость от наркотиков», чтобы представить «альтернативную версию событий, которая показывает, что Джонни сам стал жертвой домашнего насилия».

Вторая часть фильма будет посвящена стороне Эмбер Херд. В ней представят подробное описание сексуального насилия, впервые рассказанного актрисой на камеру, а также осветят хейт в социальных сетях, который обрушился на звезду «Аквамена» со стороны поклонников Деппа.