Ремарка впервые экранизировали на немецком

Режиссер Эдвард Бергер представил первый трейлер фильма "На Западном фронте без перемен" по одноименному произведению писателя Эриха Марии Ремарка.

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Начало тизера отсылает к началу романа: "Это не обвинение, не исповедь. И меньше всего приключение". Картина станет первой экранизацией книги, снятой на немецком языке.

Немецкого солдата Пауля Боймера сыграет новичок Феликс Каммерер, его сослуживца Станислава Катчинского - Альбрехт Шух. Немецкий актер Даниэль Брюль воплотит на экране образ немецкого дипломата, ведущего переговоры о капитуляции Германии во Второй Мировой войне.