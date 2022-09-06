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2 часа назад

Ремарка впервые экранизировали на немецком

Газета.Ru

Режиссер Эдвард Бергер представил первый трейлер фильма "На Западном фронте без перемен" по одноименному произведению писателя Эриха Марии Ремарка.

Ремарка впервые экранизировали на немецком
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Начало тизера отсылает к началу романа: "Это не обвинение, не исповедь. И меньше всего приключение". Картина станет первой экранизацией книги, снятой на немецком языке.

Немецкого солдата Пауля Боймера сыграет новичок Феликс Каммерер, его сослуживца Станислава Катчинского - Альбрехт Шух. Немецкий актер Даниэль Брюль воплотит на экране образ немецкого дипломата, ведущего переговоры о капитуляции Германии во Второй Мировой войне.

Премьера фильма выйдет на стриминговом сервисе Netflix 28 октября, картина будет представлять Германию на "Оскаре" 2023 года.

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