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1 час назад

Подростки из Краснодара сыграли в драме "Недетский дом" с Иваном Охлобыстиным

Газета.Ru

Два подростка из Краснодара — Иосиф Медведев и Артем Берко — сыграли в драме «Недетский дом» с Иваном Охлобыстиным в главной роли, пишет kp.ru.

Подростки из Краснодара сыграли "Недетском доме" с Охлобыстиным
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По сюжету юные сироты пытаются противостоять жестоким взрослым, которые руководят их детским домом. Вместо того, чтобы давать надежду на лучшее будущее, они наоборот укрепляют в детях ощущение безысходности.

Медведев исполнил роль Молчуна, а Берко — Рыжего. Фильм основан на одноименной книге психиатра Андрея Петрушина и ленте Динары Асановой «Пацаны». Режиссером выступил Михаил Расходников, в российский прокат фильм выйдет 15 сентября.

Ранее Охлобыстин оправдался за «предателей» в адрес покинувших Россию артистов.

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