Самые уютные фильмы для просмотра осенними вечерами

Холодные и пасмурные дни будто созданы для того, чтобы, укутавшись в мягкий плед, сесть на диван с чашечкой какао и включить себе уютное кино, которое погрузит в приятную и теплую атмосферу вечера. "Рамблер" собрал для вас подборку фильмов, идеально подходящих для такого случая.

Фото: Кадр из фильма "Однажды" Кадр из фильма "Однажды"

«Осень в Нью-Йорке», 2000 год

Душещипательная история любви, разворачивающаяся в осеннем Нью-Йорке. В кадре Центральный парк, уютные рестораны и Ричард Гир с Вайноной Райдер в главных ролях. Ей 22, ему – 48, они влюблены, но совсем скоро станет ясно, что их отношения обречены.

«Вам письмо», 1998 год

Интернет-общение только набирает популярность, а двое молодых людей уже ведут активную переписку в сети. Они ни разу не виделись вживую, и у каждого из них есть половинки, однако за душевными разговорами они непременно обращаются друг к другу. Скоро выясняется, что в реальной жизни они тоже знакомы... И являются конкурентами по бизнесу, однако виртуальное общение продолжается, как ни в чем не бывало.

«Однажды», 2007 год