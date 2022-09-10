Спасло чудо: как культовый мультфильм был случайно удален создателями

В 1998 году Pixar готовилась к выпуску «Истории игрушек 2». Работа над фильмом была почти завершена, и вносились последние правки. Но кто-то нажал не ту кнопку, файлы фильма начали исчезать. Подробнее о том, как удалился культовый мультфильм и что его спасло, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из мультфильма "История игрушек" Кадр из мультфильма "История игрушек"

Орен Джейкоб, бывший главный технический директор Pixar, был помощником технического директора в фильме. В 2012 году он рассказал историю о том, как беспомощно наблюдал, как история Вуди и Базза исчезает у него на глазах.

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«Сочетание клавиш, скорее всего, было «rm -r -f *». Грубо говоря, это дало системе команду начать удаление всех файлов ниже текущего каталога...

К сожалению, кто-то в системе запустил команду на корневом уровне проекта «История игрушек 2 », и система рекурсивно отслеживала файловую структуру и удаляла свой выход, как червь, прогрызающий себе путь из сердцевины яблока», — рассказывал он The Next Web.

Джейкоб и Галин Зусман, которые в то время были главными техническими директорами, затем обнаружили, что резервные файлы не создавались в течение последнего месяца.

Ситуацию спасло чудо. К счастью, Сусман много работала дома, потому что у нее был новорожденный ребенок, поэтому команда поняла, что у нее может быть более свежая резервная копия на ее домашнем компьютере.

Джейкоб и Зусман запрыгнули в ее Volvo и поехали к ней домой за компьютером. Забрав ноутбук, они осторожно уложили его на заднее сиденье и буквально укрыли его одеялами, пристегнув ремнями безопасности. Сотрудники студии встречали их, как спасителей. Команда была перепугана тем, что вся работа была проделана зря и мультфильм буквально был выброшен в корзину.

К счастью, на компьютере Галин Зусман нашлась резервная копия двухнедельной давности, и фильм удалось спасти.

Но был еще один поворот. После всех усилий по спасению «Истории игрушек 2 » большая часть оригинальной версии фильма все равно была выброшена. Боссы не посчитали фильм достаточно хорошим, и его пересняли.

"Фактически вся анимация была выброшена...

Таким образом, вся операторская работа начиналась с нуля. Света в фильме было немного, но его тоже выбросили. Пришлось создавать новых персонажей", — рассказывали создатели мультфильма.

Так в картине появился пес Бастер.