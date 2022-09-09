Критики оценили фильм "Блондинка" о Монро

В рамках Венецианского кинофестиваля 8 сентября состоялась премьера байопика Эндрю Доминника "Блондинка" (Blonde) о голливудской звезде Мэрилин Монро. Критикам лента скорее понравилась - на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нее 86% положительных отзывов.
Обозреватель издания Vanity Fair указывает на то, что фильм рассказывает об эксплуатации, которой заражается и сам эксплуатируемый, а критик The Guardian отмечает, что в картине Монро "канонизируется как феминистская святая".
Премьера фильма на стриминговом сервисе Netflix состоится 28 сентября 2022 года.