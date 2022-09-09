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1 час назад

Критики оценили фильм "Блондинка" о Монро

Газета.Ruиещё 2

В рамках Венецианского кинофестиваля 8 сентября состоялась премьера байопика Эндрю Доминника "Блондинка" (Blonde) о голливудской звезде Мэрилин Монро. Критикам лента скорее понравилась - на агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes у нее 86% положительных отзывов.

Критики оценили фильм "Блондинка" о Монро
Фото: Критики оценили фильм "Блондинка" о МонроКритики оценили фильм "Блондинка" о Монро

Обозреватель издания Vanity Fair указывает на то, что фильм рассказывает об эксплуатации, которой заражается и сам эксплуатируемый, а критик The Guardian отмечает, что в картине Монро "канонизируется как феминистская святая".

Премьера фильма на стриминговом сервисе Netflix состоится 28 сентября 2022 года.

Фильмы,Мэрилин Монро,Netflix,
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