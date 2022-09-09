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9 часов назад

Фильмы о королеве Елизавете II

Кино-Панк

Сегодня умерла королева Великобритании Елизавета II. Её образ воспроизводился в кино тысячи раз (нередко даже в комедийных амплуа). «Кино-Панк» публикует подборку лучших фильмов о Елизавете II.

Фильмы о королеве Елизавете II
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

«Королева» (The Queen, 2006)

Режиссёр: Стивен ФрирзФильм, рассказывающий об одной из самых жутких недель в жизни королевы, – недели после гибели принцессы Дианы.

«Король говорит!» (The King’s Speech, 2010)

Единственный фильм, в котором показано детство королевы. Главный герой – её отец – король Георг VI.Режиссёр: Том Хупер

«Лондонские каникулы» (A Royal Night Out, 2015)

В ночь с 8 на 9 мая 1945 года принцессы Елизавета и Маргарет были отпущены на народные гуляния в город по случаю Дня Победы. Этот фильм – вольная фантазия, в какие приключения молоденькие принцессы могли попасть в Лондоне.Режиссёр: Джулиан Джаррольд

«Корона» (The Crown, 2016)

Сериал, рассказывающий о жизни королевской семьи, начиная с 1947 года.Создатель: Питер Морган

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