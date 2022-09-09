Фильмы о королеве Елизавете II

Сегодня умерла королева Великобритании Елизавета II. Её образ воспроизводился в кино тысячи раз (нередко даже в комедийных амплуа). «Кино-Панк» публикует подборку лучших фильмов о Елизавете II.
Режиссёр: Стивен ФрирзФильм, рассказывающий об одной из самых жутких недель в жизни королевы, – недели после гибели принцессы Дианы.
Единственный фильм, в котором показано детство королевы. Главный герой – её отец – король Георг VI.Режиссёр: Том Хупер
В ночь с 8 на 9 мая 1945 года принцессы Елизавета и Маргарет были отпущены на народные гуляния в город по случаю Дня Победы. Этот фильм – вольная фантазия, в какие приключения молоденькие принцессы могли попасть в Лондоне.Режиссёр: Джулиан Джаррольд
Сериал, рассказывающий о жизни королевской семьи, начиная с 1947 года.Создатель: Питер Морган