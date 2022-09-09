Авторы раскрыли настоящее имя суперзлодея Джокера

Суперзлодея Джокера из вселенной киностудии DC зовут Джек Освальд Уайт, об этом стало известно из недавнего комикса под названием Flashpoint Beyond.

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где Джокером стала мать оригинального Бэтмена, а место супергероя занял отец Брюса Уэйна Томас. В ходе беседе девушка заявила, что заставила злодея Психопирата, который много знает о мультивселенных, рассказать, что ему известно о личности Джокера.