Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 60.80EUR 60.70
Войти в почту
1 час назад

Авторы раскрыли настоящее имя суперзлодея Джокера

Газета.Ruиещё 2

Суперзлодея Джокера из вселенной киностудии DC зовут Джек Освальд Уайт, об этом стало известно из недавнего комикса под названием Flashpoint Beyond.

Авторы раскрыли настоящее имя суперзлодея Джокера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Сюжет разворачивается в альтернативной вселенной, где Джокером стала мать оригинального Бэтмена, а место супергероя занял отец Брюса Уэйна Томас. В ходе беседе девушка заявила, что заставила злодея Психопирата, который много знает о мультивселенных, рассказать, что ему известно о личности Джокера.

В комиксе Flashpoint Beyond оригинальный Джокер живет обычной жизнью, проводит время с семьей и работает уборщиком в казино Томаса Уэйна.

Фильмы,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители