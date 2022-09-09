Нет, не стыдно: классные фильмы категории Б

Некоторые принципиально не смотрят фильмы категории Б, считая это ниже своего достоинства. Но как же они ошибаются! Ведь среди картин с небольшим бюджетом и скромным актерским составом есть настоящие шедевры, ставшие впоследствии культовыми. «Рамблер» предлагает подборку фильмов категории Б, которые не стыдно смотреть.

Фото: Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников» Кадр из фильма «Роми и Мишель на встрече выпускников»

«Трасса 60»

Этот фильм не так много собрал в прокате, но через год о нем заговорили все. Если вы до сих пор не посмотрели этот фильм, посмотрите обязательно. Смешные шутки, неожиданная философия, прекрасный Гарри Олдмэн — этих причин уже достаточно, чтобы рекомендовать фильм.

«Карты, деньги, два ствола»

Первый фильм Гая Риччи, который спустя время стал культовым. Черный юмор, дерзкие диалоги, опасные парни, лихой сюжет и много чего еще, за что мир полюбил Гая Риччи.

«Побег из Вегаса»

Скромный, работящий, ответственный парень нашел работу мечты и получил первое задание — найти в Лондоне и привезти в Лос-Анджелес рок-звезду. Загулявший музыкант ушел в отрыв, но и наш друг оказался не прост.

«Мужской стриптиз»

Работяги оказались без средств к существованию, когда закрылся сталелитейный завод. Но одному из пришло в голову заняться мужским стриптизом, чтобы заработать на жизнь.

«Роми и Мишель на встрече выпускников»