Драма о Мэрилин Монро удостоилась 14-минутных оваций

Отмечается, что из-за выбора Аны де Армас на роль Мэрилин Монро лента «Блондинка», основанная на одноименном романе Джойс Кэрол Оутс, была одним из самых ожидаемых фильмов фестиваля. После выхода трейлера многие зрители критиковали актрису, указывая на то, что ей не удалось передать хриплый вокал Монро. При этом де Армас заявляла, что потратила на работу над акцентом почти 10 месяцев.