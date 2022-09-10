Что пишут критики о фильме про Мэрилин Монро

На Венецианском кинофестивале прошла премьера фильма о жизни культовой актрисы Голливуда Мэрилин Монро «Блондинка». Главную роль сыграла Ана де Армас. Большинство кинокритиков признают, что де Армас убедительна и эмоциональна в образе Монро. Одних лента заставила задуматься о феномене Монро, другие называют картину «отталкивающим ужастиком».

Фото: Кадр из фильма «Блондинка» Кадр из фильма «Блондинка»

На Венецианском кинофестивале состоялась премьера биографической драмы «Блондинка» о жизни известной актрисы и певицы Мэрилин Монро. Главную роль исполнила Ана де Армас.

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Фильм, снятый режиссёром Эндрю Домиником, основан на одноимённом биографическом романе писательницы Джойс Кэрол Оутс и даёт возможность окунуться в историю жизни маленькой девочки Нормы Джин Бейкер, которая, повзрослев, становится легендой экрана Мэрилин Монро.

Кинокритики многих изданий побывали на премьере фильма в рамках кинофестиваля и раскрыли некоторые подробности.

Как рассказал в своей рецензии Оуэн Глейберман из Variety, зрителю даётся возможность узнать, кем на самом деле была знаменитая голливудская звезда. По его словам, это психодраматическая фантазия, снятая в ретро-цвете и чёрно-белых тонах, которая местами допускает несколько поэтических вольностей.

«Блондинка» позволяет себе некоторые поэтические вольности (как и большинство биографических фильмов), парочка из которых не очень оправданна, но в целом история жизни и переживания Мэрилин изображены весьма близко к реальной хронологии»,

— пишет критик.

Глейберман отметил, что действие начинается с ужасающего детства Монро, наполненного страхом и ненавистью, — с 1933 года, когда Норме Джин Бейкер было семь лет. Мать будущей звезды была психически нездорова, она жестоко обращалась с девочкой, даже пыталась утопить её в ванне.

Далее, по словам критика, показано начало артистической карьеры Монро и попытки восполнить отсутствие отца в её жизни. В фильме немало времени уделяется любовным связям актрисы — показаны её многочисленные романы, боль, слёзы, аборты...

В целом Оуэн Глейберман положительно оценивает ленту, отмечая точную игру Аны де Армас.

«Ни одна из живущих ныне актрис не будет как две капли воды похожа на Монро (глаза у де Армас один в один, а улыбка чуть менее зрелая и более понимающая), но всё решает голос — именно в нём отражается вся личность Мэрилин. И в этом плане де Армас добилась экстраординарного сходства. Она полностью оправдывает все зрительские ожидания, буквально превращаясь в Мэрилин Монро»,

— пишет критик.

«Блондинка» заставила Глейбермана задуматься, как появился феномен Мэрилин Монро и на чём он на самом деле выстроен — на сильнейшей травме, которая корнями уходит в детство.

«Картина оставляет нас с весьма мучительным пониманием, что там, где мир видел богиню, она не видела ничего»,

— заключает эксперт.

Дэвид Руни из The Hollywood Reporter тоже отметил игру актрисы. Он считает, что де Армас удалось и метафорично, и буквально обнажить перед зрителем одну из женщин в поп-культуре, привлекающих самое пристальное внимание.

Тем не менее критик считает, что в какой-то момент лента превращается в хоррор, где некоторые моменты очень неприятны.

«Но по мере того как «Блондинка» перешагивает далеко за двухчасовую отметку, скатываясь всё глубже и глубже в кошмар, картина становится отвратительным, временами невыносимо отталкивающим ужастиком»,

— пишет Дэвид Руни.

Критик приводит пример эпизода, с которого, по его мнению, картина «сошла с рельсов». Это сцена, в которой Мэрилин Монро занимается оральным сексом с Кеннеди.

«Именно начиная с этой сцены (с её квазипорнографическими подробностями, которыми вне всяких сомнений и обусловлен рейтинг 18+) фильм начинает неуклонно катиться под откос»,

— полагает Руни.

Эксперт считает фильм достаточно эмоциональным, особенно в некоторых биографических сценах. Критик уверен, что Ана де Армас не кривит душой в своей игре: она смогла прочувствовать боль, которую испытывала голливудская звезда. Однако финал трагической судьбы героини, по его мнению, показан на экране безвкусно, де Армас заслуживает лучшего, собственно, как и сама Мэрилин Монро.

Лесли Фельперин пишет в своей рецензии для The Guardian, что «Блондинка», как и другие версии биографических произведений о культовых персонах, полна исторических искажений, слухов и вымышленных эпизодов. Например, где Монро живёт в полиаморной семье вместе с сыновьями Чарли Чаплина и Эдварда Г. Робинсона.

Психологическую основу фильма Фельперин назвала старой школой Голливуда по Фрейду, так как в ней есть явный акцент на то, что Мэрилин всю жизнь подвергалась сексуальной эксплуатации и насилию со стороны многих мужчин — от главы студии Fox до того же Кеннеди.

«Некоторым зрителям может показаться, что порой фильм сам ударяется в проблематичное эксплуататорство»,

— пишет критик.

Эксперт сомневается, что публика с восторгом примет новое прочтение жизни Монро и пожелает вернуться к фильму спустя годы.

«Будем ли мы продолжать боготворить Мэрилин и смотреть её фильмы на протяжении ещё 70 лет? Возможно, но сомневаюсь, что кто-либо будет с таким же трепетом относиться к «Блондинке»,

— подводит итог кинокритик The Guardian.

Тему эксплуатации в фильме заметил и Ричард Лоусон из Vanity Fair.

«Блондинка», которая отчасти повествует об эксплуатации, может быть, не лишена этого сама. Если фильм отдаёт себе отчёт в этой своей метафункции, тогда здесь происходит нечто интересное. Если же нет и Доминик считает, что искренне воспевает Мэрилин и выражает ей некое невероятное сочувствие, тогда «Блондинка» слегка превратна»,

— считает эксперт.

Он называет фильм трёхчасовым погружением в кроличью нору страданий Мэрилин Монро, где она превращается из оскорблённого, недолюбленного ребёнка в звезду, изо всех сил пытающуюся таким образом самоутвердиться. Лоусон отмечает смелый и сложный монтаж картины, а также, присоединяясь к коллегам, правдивую игру Аны де Армас.

«Фильм гипнотизирует даже в те моменты, когда он будоражит»,

— считает эксперт.

По мнению кинопродюсера и критика Кэтрин Брэй (Empire), в книге Джойс Кэрол Оутс раскрывается более полная картина светлых и тёмных моментов жизни Мэрилин Монро и её внутренних амбиций. Брэй пишет, что Монро была умна и усердно работала, используя разные возможности, ради славы, но в ленте зритель видит её путь к славе довольно расплывчато — акцент ставится на её болезненных отношениях с мужчинами.

Критик считает, что задача авторов каждого биографического фильма — выбрать угол зрения, под которым будет показана знаменитость. В «Блондинке» Монро предстаёт потерянной девочкой, которая почти каждого мужчину называет папочкой и реагирует на неудачи в жизни по-детски плаксивым выражением лица. Из-за этого, по мнению Брэй, не возникает ощущения, что каждая неприятность заставляет легендарную артистку расти.

«Несмотря на очень сильную актёрскую работу Аны де Армас, создаётся впечатление, что ей подрезали крылья: на протяжении всего внушительного хронометража картины лишь изредка чувствуется, что Монро меняется под влиянием своего опыта», — пишет эксперт.

Кэтрин Брэй отмечает, что, несмотря на это, в фильме есть эффектные моменты, способные удивить зрителя.