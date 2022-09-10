Главные фильмы Венецианского кинофестиваля: что стоит посмотреть

От хоррора Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе до биографии Мэрилин Монро с Аной де Армас. Рассказываем про главные фильмы Венецианского кинофестиваля в рубрике #КиноЗдесь.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Прямо сейчас на итальянском острове Лидо завершается 79-й Венецианский кинофестиваль. С 31 августа по 10 сентября зрители и критики оценивали премьеры 2022 года. Совсем скоро мы узнаем победителей кинофестиваля, ну а пока в новом выпуске рубрики #КиноЗдесь мы расскажем вам о самых ярких и перспективных фильмах фестиваля.

Видео дня

Романтический хоррор Луки Гуаданьино с Тимоти Шаламе. Фильм Даррена Аронофски с изменившейся до неузнаваемости звездой "Мумии" Бренданом Фрейзером. Байопик о жизни Мэрилин Монро с Аной де Армас в главной роли. А также экранизация романа Дона Делилло с Адамом Драйвером.

"Целиком и полностью" (18+)

Режиссёры: Лука Гуаданьино

Время: 130 минут

О фильме. Режиссёр "Назови меня своим именем" взялся за не менее смелый проект. Не обошлось и без участия Тимоти Шаламе. В центре сюжета юная девушка Марен, путешествующая по Америке 1980-х годов в попытке найти папу, который сбежал из-за её "природных наклонностей". Дело в том, что девушку тянет убивать и есть людей… К ней в путешествии присоединяется молодой парень, который, похоже, разделяет её болезненные вкусы.

Что интересного. Каннибализм в новинке Гуаданьино, конечно, грубоватая метафора для чего-то большего. "Не такие как все" подростки ищут своё место в мире, пытаются разобраться в себе. Как довольно красочно подметил критик "КиноПоиска" Станислав Зельвенский в своей рецензии, перед нами: "Бонни и Клайд с детскими травмами наперевес", оставляющие за собой только кровавый след и пустоту.

Кому не понравится. Тем, кто не любит фильмы на тему современной повестки, а также кровь, мясо и жестокость.

"Кит" (18+)

Время: 117 минут

О фильме. Английский учитель Чарли (Брендан Фрейзер) бросает семью и уходит к любовнику. После его смерти Чарли впадает в депрессию и начинает очень много есть. В итоге вес мужчины достигает 270 килограммов. Единственный луч надежды, чтобы вернуться к нормальной жизни, - наладить отношения с когда-то брошенной дочерью (звезда "Очень странных дел" Сэди Синк).

Что интересного. Судьба звезды фильмов "Мумия" и "Джордж из джунглей" сложилась печально. Серьёзные проблемы со здоровьем, пережитое сексуальное насилие, смерть матери, разрыв с женой, алименты, крах карьеры - всё это привело к затяжной депрессии Брендана Фрейзера. Внешность актёра с годами изменилась до неузнаваемости. Возможно, именно это во многом роднит его с персонажем нового фильма Даррена Аронофски. Для того чтобы сыграть страдающего от ожирения Чарли с 272 килограммами веса, актёр сильно поправился и использовал 136-килограммовый костюм! "Кит" для Брендана также долгожданное возвращение в кино после многолетнего отсутствия.

Кому не понравится. Тем, кому неприятно смотреть на саморазрушение других людей.

Блондинка (18+)

Время: 166 минут

О фильме. Байопик о жизни самой известной блондинки 20 века Мэрилин Монро. 3-часовой фильм рассказывает о том, как Норма Джин Бейкер (настоящее имя Мэрилин) прошла путь от ранней юности до покорения Голливуда.

Что интересного. На главную роль хотели позвать Наоми Уоттс и Джессику Честейн. Однако остановились на восходящей звезде Ане де Армас ("Достать ножи"). Очевидно, создатели фильма не прогадали! На Венецианском кинофестивале актриса удостоилась 14-минутных аплодисментов и не смогла сдержать слёз. Безукоризненная актёрская работа Аны вызвала многочисленные положительные отзывы критиков. Кстати, "Блондинка" - первый фильм стримингового сервиса, который получил рейтинг NC-17 (самый жёсткий из возможных по американским меркам).

Кому не понравится. Тем, кому не интересна биография Мэрилин Монро с довольно жёсткими подробностями личной жизни.

"Белый шум" (18+)

Время: 136 минут

О фильме. Университетский профессор изучает Адольфа Гитлера, пытается пережить измену жены и ищет баланс между семьёй и работой. Однажды на его глазах происходит жуткая железнодорожная авария, которая из-за выброса химических отходов подвергает смертельной опасности всех жителей города. Теперь герою и его семье предстоит пережить не только конец света, но и экзистенциальный кризис.

Что интересного. Фильм снят по одноимённому сатирическому роману Дона Делилло 1985 года. Лента заставляет зрителя поразмышлять над целым пластом тем: от смерти, семейных взаимоотношений и капитализма до фармацевтики, кризиса среднего возраста и религии. Главную роль в фильме исполнил Адам Драйвер ("История о супружестве", "Патерсон") в паре с Гретой Гервиг (супругой режиссёра фильма Ноа Баумбаком).